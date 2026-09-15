Corinthians - Estudiantes de La Plata: horario, TV y formaciones del partido de vuelta los cuartos de final de la Copa Libertadores

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Corinthians y Estudiantes de La Plata se enfrentan este miércoles desde las 21.30h (hora de Argentina) en el estadio Neo Química Arena, en uno de los partidos del grupo E de la Copa Libertadores 2026. El partido se puede seguir minuto a minuto, con estadísticas detalladas, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.
En este torneo, Corinthians viene de empatar ante Estudiantes de La Plata por 1-1 mientras que Estudiantes de La Plata llega de empatar ante Corinthians por 1-1.
El grupo E de la presente edición del torneo se conforma de los equipos: .
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