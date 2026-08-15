Corinthians vs. Cruzeiro por el Brasileirao Serie A 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Corinthians y Cruzeiro, correspondiente a la jornada 23 del Brasileirao Serie A 2026, se disputará este domingo 16 de agosto a las 19.30 h en el estadio Neo Química Arena, ubicado en la ciudad de São Paulo.

El momento de los equipos

Ambos conjuntos llegan en un estado de forma positivo tras sus compromisos previos. Corinthians arriba al encuentro tras haber derrotado a RB Bragantino por 2-0, consolidando su funcionamiento colectivo. Por su parte, Cruzeiro también atraviesa un buen presente tras haber superado a Mirassol por 3-1 en su última presentación, manteniendo una racha favorable en el certamen.

Números que anticipan el duelo

El enfrentamiento en el Neo Química Arena pone frente a frente a dos equipos que lograron victorias sólidas en sus presentaciones más recientes, con una alta eficacia ofensiva reflejada en los marcadores de sus últimos duelos, donde ambos marcaron múltiples goles y mantuvieron la contundencia necesaria para sumar de a tres.

Lo que está en juego

En esta etapa avanzada del torneo, sumar tres puntos es vital para ambos equipos. Mientras que el local busca aprovechar la fortaleza de su estadio para escalar posiciones en la tabla, la visita llega con el objetivo de ratificar su buen desempeño reciente y continuar escalando puestos en una competencia sumamente disputada.