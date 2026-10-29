Corinthians vs. Mirassol por el Brasileirao Serie A, 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Corinthians y Mirassol, correspondiente a la jornada 33 del Brasileirao Serie A, se disputará este viernes 30 de octubre a las 20.00 h en el estadio Neo Química Arena, ubicado en la ciudad de São Paulo.

El momento de los equipos

Corinthians llega a este compromiso con el objetivo de recuperarse tras la caída por 3-2 ante Vasco da Gama en su última presentación. Por su parte, Mirassol busca sumar puntos fuera de casa luego de haber igualado 1-1 frente a São Paulo en su reciente encuentro de liga.

Números que anticipan el duelo

Ambos equipos llegan con necesidades distintas en el tramo final de la temporada. Mientras el local busca hacerse fuerte en la Neo Química Arena para escalar posiciones, la visita intentará mantener la solidez defensiva que mostró en su último empate para rescatar un resultado positivo en un escenario complejo.

Lo que está en juego

El resultado es determinante para las aspiraciones de ambos conjuntos. Corinthians necesita sumar de a tres para retomar la confianza y mejorar su posición en la tabla, mientras que para Mirassol, puntuar en esta visita resulta vital para consolidar su campaña en la actual edición del Brasileirao.