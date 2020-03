El portugués Jorge Jesús, entrenador de Flamengo, dio positivo de coronavirus en Río de Janeiro Fuente: Reuters

El deporte tuvo otro resonante caso de coronavirus: Jorge Jesus, entrenador de Flamengo , se contagió la enfermedad en Río de Janeiro . El portugués fue campeón de la Copa Libertadores tras la recordada final ante River, el año pasado, en la que el club carioca dio vuelta el resultado en los últimos minutos y venció 2-1.

La confirmación llegó del propio Flamengo, que este lunes informó que Jesus dio positivo en la prueba de coronavirus que les realizaron a todos los integrantes del plantel. "El entrenador está bajo el cuidado del departamento médico y tiene un estado de salud estable", aclararon por medio de un comunicado difundido por las redes sociales.

Jorge Jesús tiene 65 años y forma parte del grupo de pacientes con mayor riesgo, por lo que deberán tomar las mayores precauciones para su cuidado.

El comunicado de Flamengo

Jorge Jesus, que ya había pedido parar el fútbol en un par de oportunidades, recibió la noticia más triste desde Portugal. Su amigo Mario Veríssimo, de 81 años, murió en Lisboa por la misma enfermedad. Veríssimo había sido el masajista de Estrela da Amadora en los tiempos de Jesus como entrenador de ese equipo.

"Esto no es una broma. Yo no tenía noción de lo que era, recién me estoy dando cuenta. Es necesario pensar aquí en Brasil que no es sólo en otros países. Es un virus que aparece fácilmente en todas partes", había reclamado Jorge Jesus tras la última fecha del fútbol brasileño. "Tenemos que defender a los jugadores, no son superhombres", sentenció.

"La junta reitera su compromiso durante la pandemia de Coronavirus y anunció la suspensión de la capacitación (entrenamientos) para el equipo profesional y los equipos juveniles durante al menos una semana", se agregó en el comunicado de Flamengo.

Ya había preocupación en el club porque uno de los vicepresidentes, Mauricio Gomes de Mattos, está internado en Brasilia por coronavirus. El ex futbolista Zico, ídolo histórico del club, había estado en contacto con ese dirigente y por eso se hizo los exámenes, que finalmente le dieron negativos.

El gobierno de Brasil confirmó que ya alcanza a 200 los casos confirmados de personas infectadas por coronavirus Covid-19 , según cifras del Ministerio de Salud de ese país.

El estado de San Pablo , la ciudad de mayor población del país es donde se registra el mayor número de casos confirmados con 136 , es decir, el 68% del total en Brasil, seguido por Río de Janeiro con 24% y la capital Brasilia, con 8%.