Dani Parejo lamentó que se hubiera jugado Atalanta vs. Valencia, con el estadio repleto

"Es duro pensar que 3.000 personas que viajaron a Milán para vernos pudieron contagiarse y se pusieron en peligro algunas vidas. Se me cae el alma". Lo confiesa el español Dani Parejo , el capitán de Valencia, y se refiere al partido de ida por los octavos de final de la Champions League en el que su equipo visitó a Atalanta el 19 de febrero, y que fue considerado en Italia como "la bomba biológica", dado que se jugó en un estadio San Siro colmado y ese país es uno de los más afectados por el avance de la enfermedad, con más de 80.000 afectados y 8215 muertos oficiales hasta este jueves. La revancha, disputada en España el 10 de marzo, se jugó sin espectadores. Que se haya clasificado el club italiano a cuartos de final, el logro más importannte de su historia, es a esta altura menos que una anécdota.

Tras conocer que su amigo y compañero de habitación José Luis Gayá es uno de los que ha dado positivo en un plantel en el que el 35% de los que integran el equipo valenciano arrojaron ese resultado, Parejo se alarmó. Pensó que podía estar también entre los afectados y haber contagiado a su familia. Hasta aquí no fue así. "Estaba con la mosca detrás de la oreja, no por mí, sino por ellos. Gracias a Dios, dimos negativo y eso te deja tranquilo", señaló el futbolista en una entrevista en el programa El Transitor , en Radio Onda Cero . El argentino Ezequiel Garay está entre los afectados.

El festejo de Atalanta, en el juego de ida ante Valencia; el San Ciro estuvo habilitado para los espectadores de ambos equipos Fuente: AFP

"No debió haberse jugado el Atalanta-Valencia. Nosotros sólo cumplimos con nuestra obligación. Hablar ahora (tras la eliminación) es ventajista, pero tal vez no debía haberse jugado ni siquiera aquella jornada de Champions. De lo que estoy seguro es de que la eliminatoria no se jugó en igualdad de condiciones. Muy poca gente habla de lo expuestos que estábamos los jugadores y los trabajadores del club", se lamentó.

Pese al elevado número de contagiados, Parejo sostiene que está "tranquilo con las medidas que adoptó el Valencia". Lo justifica: "El club ha hecho todos los esfuerzos posibles para evitar los contagios, ha ido incluso por delante de las medidas oficiales, pero aun así no se ha podido. Ahora toca estar al lado de los que se han contagiado, animarles y confiar en que todo saldrá bien".

Para el futbolista, integrante además de la selección de España, "toda Europa debió aprender de lo que sucedió en China. Ahora hay que hacer caso a las autoridades y quedarse en casa, que es el modo más seguro de frenar la transmisión y ayudar así a todos los que se están jugando la vida por nosotros. En la Segunda Guerra Mundial nadie pensaba que el mundo iba a salir adelante y lo hizo. La humanidad ha salido de diversas situaciones y este es un momento duro, pero entre todos y haciendo las cosas bien, vamos a salir adelante con muchas más fuerza".