Corridas y enfrentamientos entre manifestantes y la Policía en Villa Urquiza por el paro de subtes

Se registraron incidentes este martes entre manifestantes y la Policía de la Ciudad en medio de las protestas por el paro de subtes en Villa Urquiza. Hay un detenido.

Un cordón policial se enfrentó con un grupo de personas y hubo empujones y corridas. Los diputados de izquierda Myriam Bregman, Vanina Biasi y Nicolás del Caño intervinieron en los incidentes y dividieron a los involucrados. Las fuerzas de seguridad porteñas arrojaron gas pimienta sobre los manifestantes y se desataron varios enfrentamientos mano a mano entre los involucrados en los incidentes.

El Departamento de Operaciones Urbanas detuvo a Luciano Corradi, delegado de GPS, empresa tercerizada de Aerolíneas Argentinas. Corradi fue liberado por los efectivos cerca de las 15.

Corridas y enfrentamientos entre manifestantes y la Policía por el paro de subtes

Todo comenzó por un corte en la intersección de la avenida Triunvirato y Franklin D. Roosevelt. Allí se encontraban integrantes de Asociación docente de la Ciudad de Buenos Aires (Ademys) y delegados de Fate que se presentaron en solidaridad con los metrodelegados.

A pesar de que la Policía despejó la intersección de la avenida Triunvirato con Roosevelt, los manifestantes se movilizaron a la cuadra siguiente, en el cruce con Monroe, y cortaron la calle. Los efectivos de la fuerza porteña volvieron a formar un cordón y se protegieron con los escudos, con los que poco a poco empujaron a los manifestantes a la vereda.

“Están deteniendo a los trabajadores del subte y a los que estamos manifestándonos pacíficamente”, detalló un manifestante a LN+. En paralelo, los diputados Del Caño y Bregman se acercaron a hablar con los policías para frenar los enfrentamientos.

Corridas y enfrentamientos entre manifestantes y la Policía por el paro de subtes

Cerca de las 14.40, el cordón policial retuvo a los manifestantes sobre la vereda, despejando el tránsito sobre Monroe.

Alrededor de las 15 la Policía de la Ciudad anunció a LA NACION que Claudio Dellecarbonara y Facundo Heredia, los dos metrodelegados que habían sido detenidos por la mañana en la medida de fuerza de la estación Juan Manuel de Rosas de la Línea B, fueron liberados.

Dellecarbonara habló con los medios sobre la medida de fuerza a la salida de su detención. “Estamos bien en el sentido físico, pero hay un ataque que no se ve en la Argentina desde la dictadura militar. La Policía entrando a los lugares de trabajo, persiguiendo a los trabajadores e intentando llevarlos presos. La apertura de molinetes está garantizada por el derecho constitucional. Esta es una responsabilidad exclusiva del jefe de Gobierno [Jorge Macri]”, detalló Claudio Dellecarbonara a LN+.

Y sumó: “El lema de ‘ley y orden’ que se ha instaurado significa perseguir, reprimir y encarcelar trabajadores. No lo vamos a permitir”.

Claudio Dellecarbonara en LN+

Además, reclamó por la liberación de Corradi, detenido en las protestas de Triunvirato: “No estamos todos libres. Hay detenidos por la represión que se ha dado en la estación Juan Manuel de Rosas. Trabajadores solidarios que fueron a reclamar la libertad de Facundo y mía”. Pidió “garantías de que no detendrán a Sebastián Carrizo”, el dirigente involucrado en la medida de fuerza de esta mañana.

Luego, le habló directamente a Jorge Macri: “Se lo digo a usted, señor Macri, está equivocado si cree que con esta persecución y causas va a hacer que los trabajadores del subte nos callemos la boca. Vamos a seguir organizados y peleando por lo que nos corresponde: una vida digna, un trabajo en las condiciones que corresponden y que no pongamos en duda nuestra salud”.

Cerca de las 15.30 Emova anunció la normalización de servicios de todas las líneas de subte.

El origen de la protesta

Las manifestaciones se realizaron luego de que personal de la División Subtes de la Policía detuviera a tres gremialistas del sindicato que realizaba una medida de fuerza en la estación Juan Manuel de Rosas de la Línea B, ubicada en Villa Urquiza.

Empleados de Emova, la empresa concesionaria de la red de subtes, denunciaron la tercerización de tareas de mantenimiento. El dirigente Sebastián Carrizo dispuso la apertura de los molinetes y las puertas de emergencia para que los usuarios pasen sin abonar el boleto.

Cuando los efectivos se acercaron a detener a Carrizo intervinieron los delegados Claudio Dellecarbonara y Facundo Heredia. Desde las fuerzas denunciaron que “entorpecieron la labor policial descendiendo con el imputado a la zona de andenes”. Se arrestó a ambos y fueron alojados en el Centro de Admisión y Derivación (CAD) Norte de Chacarita hasta las 15, cuando fueron liberados.

Los incidentes ocurridos en una estación

Más tarde detuvieron al dirigente Néstor Segovia, señalado por agredir a la policía, aunque fue liberado pocos minutos después del mediodía, según informo LN+.

Ante la paralización del servicio, el gobierno de la Ciudad intimó a los gremios y trabajadores a garantizar de inmediato una prestación mínima. La medida obliga a mantener una cobertura del 50% en cada línea, advierte sobre posibles sanciones en caso de incumplimiento y convoca a una reunión urgente entre las partes para intentar destrabar el conflicto.

El gremio, en paralelo, anunció el paro de todas las líneas.