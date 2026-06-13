Costa de Marfil vs. Ecuador, Mundial 2026: día, hora y cómo seguir online

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Se miden en un duelo Costa de Marfil y Ecuador en la jornada 1 del Mundial 2026; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro entre Costa de Marfil y Ecuador correspondiente al grupo E se disputará este domingo 14 de junio a las 20.00 h en el Philadelphia Stadium, ubicado en la ciudad de Philadelphia, Pennsylvania. El choque marca el inicio de la competencia para ambos seleccionados en esta edición de la Copa del Mundo.
El presente de los seleccionados
Ambos conjuntos llegan a esta cita mundialista con el objetivo de sumar de a tres en el debut para comenzar a perfilar su clasificación a la siguiente instancia dentro de un grupo altamente competitivo.
Estadísticas y antecedentes
Al tratarse de la primera jornada de la fase de grupos, el rendimiento previo en el certamen es nulo, lo que añade una dosis de incertidumbre al enfrentamiento entre dos estilos de juego contrastantes que buscan imponer condiciones desde el arranque del torneo.
Lo que está en juego
El resultado de este partido es fundamental para las aspiraciones de Costa de Marfil y Ecuador. Sumar en el debut es vital para ganar confianza y posicionarse favorablemente en la tabla de posiciones del grupo E, con la mira puesta en avanzar a la fase de eliminación directa del Mundial 2026.
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