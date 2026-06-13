Quién es Bruna Biancardi, la novia de Neymar que se dedica a la moda y las redes

Bruna Biancardi tomó notoriedad internacional al comenzar a salir en el año 2020 con Neymar da Silva Santos Júnior, el famoso delantero brasileño, que jugará este año su último Mundial. Desde entonces se la ve en cada partido de Santos F. C. y ahora se prepara junto a sus hijas para alentar a su marido en la Copa del Mundo.

Sin embargo, pese a lo que muchos creen, la joven ya era conocida en su país natal antes de comenzar a salir con el ex Barcelona. Nacida el 15 de abril de 1994 en San Pablo, Bruna desarrolló desde su adolescencia un fuerte interés por el mundo de la moda. Entre 2012 y 2015 estudió Negocios de Moda en la Universidad Anhembi Morumbi, una formación que le permitió combinar su pasión por las tendencias con proyectos vinculados al marketing.

Bruna es una reconocida modelo brasileña (Foto: Instagram @brunabiancardi)

Con el paso de los años, logró posicionarse dentro del universo fashion brasileño y colaboró con reconocidas marcas de lujo como Louis Vuitton, Off-White y Balmain. Su presencia en redes sociales también fue clave para consolidar su perfil profesional.

Actualmente, supera los 15 millones de seguidores en Instagram, donde comparte contenido relacionado con viajes, moda, belleza, estilo de vida y momentos familiares. Además, suele mostrar parte de su rutina cotidiana, sus mascotas y distintas colaboraciones comerciales que realiza con marcas nacionales e internacionales.

Bruna y Neymar formaron una familia ensamblada (Foto: Instagram @brunabiancardi)

¿Cómo se conocieron Bruna y Neymar?

La historia de amor entre Bruna Biancardi y Neymar comenzó a finales de 2020. Según trascendió, ambos se conocieron durante una fiesta de Año Nuevo organizada por el delantero en su mansión de Mangaratiba, en Río de Janeiro. Durante varios meses mantuvieron la relación lejos de los medios, aunque los frecuentes viajes de Bruna a París —ciudad donde Neymar jugaba por entonces— alimentaron las especulaciones.

Las sospechas se confirmaron en agosto de 2021, cuando fueron fotografiados juntos durante unas vacaciones en Ibiza tras la Copa América. Meses más tarde oficializaron públicamente el romance. Pero debido a las reiteradas infidelidades del futbolista, los enamorados tuvieron escandalosos idas y vueltas.

Bruna y Neymar se conocieron en una fiesta organizada por el propio futbolista en su casa (Foto: Instagram @brunabiancardi)

A mediados de 2022 comenzaron a circular versiones sobre una crisis luego de que ambos dejaran de mostrarse juntos y aparecieran sin sus anillos de compromiso. Aunque en ese momento la influencer pidió no alimentar rumores ni especulaciones, la pareja terminó distanciándose. “No crean todo lo que dicen por ahí afuera”, escribió entonces en sus redes sociales.

Sin embargo, la separación duró poco. A comienzos de 2023 volvieron a mostrarse juntos y confirmaron la reconciliación durante los festejos por el cumpleaños número 31 del futbolista. En abril de 2023 la pareja anunció que estaba esperando a su primera hija juntos. Durante el embarazo, Bruna compartió con sus seguidores distintos detalles de esa etapa y habló abiertamente sobre las dificultades físicas que atravesó.

Bruna es mamá de Mavie y Mel (Foto: Instagram @brunabiancardi)

La pequeña Mavie nació el 6 de octubre de 2023 y la noticia fue celebrada por millones de seguidores alrededor del mundo. Sin embargo, pocos meses después, la relación volvió a atravesar dificultades luego de que Neymar reconociera públicamente una infidelidad con Amanda Kimberlly mientras Bruna estaba embarazada.

En noviembre de ese mismo año, la modelo confirmó que ambos habían decidido separarse de manera amistosa. A su vez, del deportista debió anunciar en julio de 2024 el nacimiento de su hija con Amanda, Helena. Sin embargo, lo que llamó la atención es que lo hizo solo acompañado por su hijo mayor, Davi Lucca, producto de su primera relación amorosa con Carolina Dantas.

En medio de su relación con Bruna, Neymar presentó en sus redes sociales a su hija extramatrimonial, Helena (Foto: Instagram @neymarjr)

Pese a la ruptura con Bruna, el vínculo entre ambos continuó en buenos términos por el bien de su hija y a mediados de 2024 anunciaron que habían decidido darse otra oportunidad. Meses más tarde, Bruna sorprendió al revelar que estaba embarazada por segunda vez del futbolista. En julio de 2025 nació su segunda hija, Mel.

Desde entonces, la influencer suele compartir imágenes de su vida familiar ensamblada y de la crianza de sus hijas, una faceta que ganó cada vez más protagonismo en sus redes sociales.