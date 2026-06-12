Lionel Messi, capitán de la selección argentina: “No me gusta perder a nada y trato de ser una ayuda para ganar”

La mentalidad competitiva de Lionel Messi fue, desde sus inicios, el motor principal de una carrera profesional marcada por la búsqueda constante de la excelencia. Más allá de los registros goleadores o las distinciones individuales, el actual capitán de la selección argentina dejó en claro en diversas oportunidades que su enfoque primordial es la victoria colectiva por encima de cualquier logro personal.

En una entrevista concedida a El País en 2012, el rosarino sintetizó su filosofía de vida y juego con una frase que se volvió emblemática: “No me gusta perder a nada y trato de ser una ayuda para ganar”. Este posicionamiento, ratificado en posteriores diálogos con el Diario Olé, revela a un jugador que prioriza el engranaje grupal. Messi sostiene que su rendimiento siempre está supeditado al desempeño de sus compañeros.

Las palabras de Messi fueron fundamentales para su recorrido en el fútbol IA

“Sin la ayuda de mis compañeros no sería nada de nada. No ganaría títulos, ni premios ni nada”, afirmó en aquella oportunidad, donde subrayó que su éxito es una consecuencia directa de haber integrado equipos de alto nivel. Para el futbolista, la ambición de conseguir triunfos es lo que mantiene vigente a un grupo, incluso después de alcanzar cifras históricas en el fútbol mundial.

El análisis de su trayectoria permite observar que esta obsesión por ganar no implica un individualismo exacerbado, sino todo lo contrario. Según sus propias palabras, prefiere que se lo recuerde por su calidad humana. “Me preocupa más ser buena persona que ser el mejor jugador del mundo”, reveló, con lo que destacó que su intención es dejar una huella positiva más allá de los números estadísticos.

Messi es el referente de la selección argentina por su forma de ser más que por su rendimiento Aníbal Greco - La Nación

Esta visión ética del deporte, que incluye una fuerte autocrítica cuando considera que su participación en el campo no fue la adecuada, es la que moldeó su rol como referente dentro y fuera de los vestuarios. En cuanto a su manera de entender el juego, Messi reconoce que su instinto fue siempre su guía principal.

A pesar de los años y de los cambios en las tácticas del fútbol profesional, el delantero mantiene esa esencia de colaboración. “Salgo a la cancha pensando en ganar, no en meter muchos goles”, asegura, con lo que afirmó que su prioridad es asistir y facilitar el triunfo de su equipo. Esta postura, que muchos analistas definen como una mezcla de competitividad extrema y humildad, es la piedra angular de su legado profesional.