Cristian Lema se destaca por dos asuntos bien opuestos. Por un lado, es un hombre aguerrido, de una notable fortaleza en el juego aéreo (mide 1,91m). Por el otro, su vehemencia a la hora de marcar lo expone: en 2023 fue el segundo futbolista más expulsado del mundo, con cuatro tarjetas rojas, solo por detrás del francés Sikou Niakaté, del Sporting Braga, que se fue al vestuario antes de tiempo en 5 ocasiones, según detalla la International Federation of Football History and Statistics (IFFHS).

Lema se convirtió este jueves en el primer refuerzo de Boca para 2024. El defensor, de 33 años, se realizó la habitual revisión médica y durante la jornada firmará un contrato por dos años, con opción a otro más. No llega como agente libre, como inicialmente planeaban en Boca. El costo de ejecutar la cláusula de rescisión con Lanús (con el que hace un año había firmado hasta diciembre de 2025) fue de US$ 400.000.

“Nos manifestó su intención de no seguir y eso está permitido en su contrato. Como siempre entendemos, uno tiene que conformar un plantel con jugadores que quieran estar, que estén 100% involucrados con nuestro proyecto. Y si Cristián entendía que no tenía la cabeza puesta en Lanús, nosotros no somos quiénes para cortarle su carrera”, resumió a TyC Sports Luis Chebel, el presidente del Granate, quien también reconoció que fue el chubutense quien pidió incorporar la cláusula de recisión en su contrato cuando llegó al equipo del sur bonaerense.

Lema con las camisetas de Guillermo Brown de Puerto Madryn, su primer club, y Belgrano, donde se convirtió en el defensor más goleador de la historia del Pirata

Se da una curiosidad en la carrera del zaguero, que competirá por un lugar en el equipo titular con Nicolás Figal, Marcos Rojo y Nicolás Valentini. En el caso de completar las tres temporadas en el club azul y oro, será apenas la segunda vez que pase tanto tiempo en una misma institución desde que debutó en 2007 en Guillermo Brown de Puerto Madryn, su ciudad natal.

Sucede que Jambao, tal como lo apodaron y aun lo llaman en sus pagos, fue buscando nuevos desafíos y le costó establecerse y lograr durabilidad en los clubes por los que pasó. Hasta aquí, donde más permaneció fue en Belgrano de Córdoba, donde entre 2014 y 2018 se erigió como el defensor más goleador de la historia del Pirata (16 tantos en 120 partidos).

Luego de esa tarea destacada sumó experiencia internacional. En Benfica fue compañero de Facundo Ferreyra, Eduardo Salvio, Germán Conti y Franco Cervi y dio su primera vuelta olímpica como campeón de la Liga de Portugal. Pero tuvo muy poco rodaje. Jugó apenas dos partidos en la temporada 2018/2019.

Lema en Newell's, donde jugó en tres ciclos diferentes; en total disputó 97 partidos y marcó 9 goles

En uno, por la Liga y contra Porto, se fue expulsado. En el otro, válido por la Champions League ante AEK Atenas, ingresó al comienzo del complemento en reemplazo de Salvio, un viejo conocido en el Mundo Boca. De los otros 37 partidos, en 28 no fue citado, en ocho fue baja por lesión y en el restante ocupó un lugar en el banco de suplentes, pero no ingresó.

En busca de recuperar la continuidad perdida hizo las valijas y regresó a Sudamérica, para vestir la camiseta de Peñarol. En 20 partidos hizo tres goles y se coronó campeón del fútbol uruguayo, antes de volver a la Argentina para iniciar su segundo ciclo en el club que desde el primer momento lo adoptó como un hijo de la casa: Newell’s. Allí había debutado en Primera en 2010, con Roberto Sensini como DT. También jugó en Tigre y en Quilmes. Boca, entonces, será el décimo club de su variada trayectoria.

Un gol de Lema en el clásico rosarino

En 2020, en plena pandemia, le surgió otra chance para jugar en el exterior. Esta vez, en el exótico fútbol de Arabia Saudita. Allí disputó solo 12 partidos en el Damac FC antes de volver a la Lepra, donde en total disputó 97 partidos y marcó 9 goles.

El resumen de su último año es desfavorable. Lanús atravesó una crisis futbolística en 2023 que lo llevó a pelear por la permanencia. En la tabla de promedios finalizó en el puesto 23 entre 28 equipos, y la nueva temporada la inicia en el puesto 26 de ese mismo listado, solo por delante de los dos ascendidos: Independiente de Rivadavia y Deportivo Riestra.

Eso derivó en una tensión frecuente, que derivó en los rumores de un vestuario dividido. De carácter fuerte, Lema no se deja amilanar. Sin embargo, enarbola la bandera de que los trapitos sucios se lavan en casa y lo que pasa puertas adentro no sale al exterior.

Cuando fueron a buscarlo por estar supuestamente distanciado de Lautaro Acosta y José Sand, dos íconos de Lanús, no dudó en declarar: “En eso de la división no me voy a meter porque, sinceramente, me parece una idiotez hablar de ese tema. Acá hay jugadores que son ídolos, que le dieron mucho al club. Y nosotros tenemos que apoyarnos en ellos. Después, de las situaciones ajenas, nosotros no nos podemos hacer cargo. Que la gente se quede tranquila que acá se trabaja a morir. No nos están saliendo las cosas, pero el fútbol es así”. Lanús sumó 57 puntos y terminó en el puesto 10 de la tabla anual, lo que le permitió clasificarse a la Copa Sudamericana.

Damac FC fue el club por el que Lema tuvo un paso fugaz en Arabia Saudita LA NACION

Roja insólita y amnistía

La última postal de Lema como futbolista del Granate fue insólita: el 11 de noviembre, por la anteúltima fecha de la Copa de la Liga, Racing visitó la Fortaleza. Con el partido 1 a 0 para la Academia, el tiempo de descuento de la primera mitad el VAR alertó a Fernando Rapallini por un codazo en el área del paraguayo José María Canale a Roger Martínez, cuando la pelota ya estaba en poder de Lucas Acosta, el arquero local.

Ante esa agresión sin pelota, el juez sancionó penal y expulsó al zaguero de Lanús. El colmo llegaría un instante después, porque cuando Gonzalo Piovi se preparaba para patear, Lema le dio otro codazo a Roger Martínez. Entonces, todo pareció un deja vú de lo recién vivido: el VAR llamó a Rapallini, le mostró el codazo y el juez no dudó y expulsar al otro zaguero granate. En resumen, en una misma acción Lanús se quedó con dos hombres menos y 0-2 en el tanteador, justo antes del entretiempo.

¡AHORA ES EXPULSADO LEMA POR OTRO CODAZO SOBRE ROGER MARTÍNEZ!



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/m5p2YLYu9Z — SportsCenter (@SC_ESPN) November 11, 2023

Por esa agresión, el Tribunal de Disciplina de la AFA sancionó a Lema con tres fechas de suspensión que fueron comunicadas en el Boletín 6392: “Se suspende por tres partidos al jugador Cristian Franco Lema, del Club Lanús. Art. 200 a) VII del R.D. (codazo s/pelota)”.

Al haber cumplido solo una fecha de sanción (en el 1 a 1 con Estudiantes, por la última fecha de la Copa de la Liga 2023), Lanús inició gestiones para lograr una amnistía y poder contar con Lema en el inicio de la Copa de la Liga 2024. Las tratativas fueron exitosas y el Tribunal de Disciplina le perdonó el castigo al zaguero granate y al resto: “Se dan por cumplidas todas las sanciones a jugadores/as y personal técnico de todas las Disciplina (Fútbol de Campo, Futsal, Fútbol Playa y Fútbol Infantil) en todas sus Categorías y Divisiones, que se hubieran decretado por este Tribunal de Disciplina Deportiva, hasta cuatro (4) partidos de suspensión. Arts. 32, 33 y 287 del R.D”, dijeron.

En resumen: gracias a Lanús, Lema zafó de las dos fechas de sanción que le quedaban y está en condiciones de debutar en Boca cuando Diego Martínez, su nuevo DT, así lo considere.