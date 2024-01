escuchar

Se astilló la ilusión de River por repatriar a Lucas Alario, cuyo pase pertenece al Eintracht Frankfurt alemán. El delantero cambió de rumbo, ya que llegó a un acuerdo con Internacional de Porto Alegre y firmará contrato en los próximos días con el club de Brasil, según confirmó el apoderado del goleador a la prensa brasileña. Hay otro exfutbolista millonario que está en la mira del conjunto brasileño: se trata del colombiano Rafael Santos Borré. En este contexto, ante la necesidad de contar con un atacante de área, Martín Demichelis ya puso el foco en José Manuel López, un artillero argentino que juega en Palmeiras.

Alario, de 31 años, ex Colón y River, firmará un contrato de dos años con el equipo que dirige el argentino Eduardo “Chacho” Coudet, de acuerdo a lo adelantado por el apoderado Pedro Aldave a Globo Esporte. El Pipa tiene contrato con el Eintracht hasta 2025 y en Inter aguardan que antes del fin de semana el jugador ya esté en Porto Alegre firmando la documentación. En tanto, la ficha del goleador colombiano de 28 años también pertenece al Eintracht Frankfurt, quien lo tiene cedido a préstamo al Werder Bremen.

El delantero, de 31 años, tiene intenciones de desvincularse de Eintracht Frankfurt, luego de una temporada con minutos escasos en cancha. El ex Colón de Santa Fe mantuvo contactos con la dirigencia de River, pero la oferta de Inter complicó la negociación.

Tanto Alario como Borré son seguidos por Inter desde hace mucho tiempo. A principios del año pasado, el presidente Alessandro Barcellos los vio personalmente en Alemania, pero no tuvo respuesta a la hora de intentar contratarlos, situación que hoy cambió.

Alario era uno de los apuntados para reforzar el ataque de River, ante la salida del venezolano Salomón Rondón. “Lucas va a salir de Alemania en este mercado de pases”, confió un familiar del jugador en los días previos al cambio de año. Sin embargo, cuando el destino parecía Núñez, el GPS cambió el rumbo y enfiló para Porto Alegre.

Horas antes de que se conozca esta información, se hizo viral un divertido video en el que un hincha de River reconoce a Leonardo Ponzio, actual secretario técnico de la institución, y le pide que contrate a Alario. “Leo, Leo. traelo”, le grita el hombre, mientras le muestra en su celular una foto del Pipa.

Un hincha de River le pidió a Ponzio que Alario sea nuevo refuerzo del Millonario 😅 pic.twitter.com/J9edZ1k2le — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) January 2, 2024

El ícono del Millo, que disfrutaba de una fiesta en un parador de Punta del Este, primero no entendió el mensaje como consecuencia de la música alta. Pero ante la insistencia (“Traelo a Alario, por favor, traelo”), Leo comprendió, repitió “¿Alario?” y asintió a la solicitud con una sonrisa cordial. Sin embargo, la propuesta económica de Inter fue más seductora y el Pipa no volverá a River en este mercado de pases.

En junio de 2023 se había generado una enorme expectativa en el club de Núñez, que derivó en amenazas a quien entonces era su pareja (la leona Agustina Albertario) ante lo cual el propio Alario salió a hablar en sus redes: “Les agradezco siempre el cariño que me muestran y por sobre todo, que han sido siempre respetuosos. Ante unas palabras mías que sacaron de contexto, generaron en los hinchas una ilusión de mi vuelta que hoy no es real. Mi presente futbolístico es en otro lado en este momento y no sabemos qué va a pasar en el futuro. Hoy amenazaron de muerte a mi pareja y la situación toma otra dimensión, Les pido por favor que seamos conscientes de lo que decimos y sobre todo que tomo mis propias decisiones. Muchas gracias.”

El mensaje de Lucas Alario en Instagram para los hinchas de River Captura

Es claro que River quiere reforzar la delantera en este mercado de pases. Ante la salida del venezolano salomón Rondón, el nombre que más fuerte empezó a sonar en Núñez es el de José Manuel López. El punta, de 23 años, tuvo su paso por las divisiones inferiores de Independiente y en Lanús, donde brilló con 22 goles en 59 partidos. Su gran rendimiento en el Granate le permitió pasar a Palmeiras, equipo en el que se desempeña en la actualidad, pero en el que no viene teniendo tantos minutos. Disputó 40 partidos durante la última temporada convirtiendo ocho goles. Sin embargo, fue titular en 12 partidos y solo una vez completó los 90 minutos, en el debut de la Copa Libertadores en la derrota ante Bolívar en La Paz por 3-1 siendo el autor del único tanto.

Lo cierto es que por estas horas River podría hacer la primera oferta por el atacante. Vale aclarar que en 2022, Palmeiras desembolsó 9.5 millones de dólares por el 70% de su ficha. Es por eso que el equipo paulista buscará recuperar parte de la inversión por lo que el Millonario deberá desembolsar una buena cantidad de dinero si quiere contar con el futbolista.

José Manuel López con la camiseta de Lanús ALEJANDRO PAGNI - AFP

No es la primera vez que los de Núñez buscan al delantero con pasado en Lanús. El interés fue en el año 2022, cuando River vendió a Julián Álvarez aManchester City, López fue uno de los elegidos por Marcelo Gallardo para reemplazarlo, debido a que el delantero era uno de los goleadores que tenía el fútbol argentino en aquel momento.

Operativo reducción

Un refuerzo, una venta millonaria y seis bajas. Así comienza la temporada 2024 para River. El cuerpo técnico se reencontrará con sus dirigidos el sábado 6 en Ezeiza, en la previa del viaje a los Estados Unidos para la pretemporada, pero ya empieza a diagramar la reducción de la plantilla: el mercado de pases será corto y se medirá por las salidas, con la intención de depurar una extensa nómina que alcanzó los 32 profesionales en el tramo final de 2023.

Demichelis controla de cerca cada práctica de River Prensa River

A la espera de la confirmación de los juveniles que serán convocados, el técnico Martín Demichelis comenzará a trabajar con 27 futbolistas, ya que Enzo Pérez, Jonatan Maidana, Emanuel Mammana y Bruno Zuculini no renovaron sus contratos, Salomón Rondón rescindió con un reintegro económico -y se sumó a Pachuca, de México- y Nicolás De La Cruz fue transferido a Flamengo. Por otra parte, el volante uruguayo Nicolás Fonseca arribó este martes al país y, en principio, será la única cara nueva que se suba al avión que saldrá el domingo por la madrugada rumbo a Bradenton, Florida, para las dos semanas de trabajos en el complejo IMG Academy.

El volante ítalo uruguayo aseguró que está “cumpliendo un sueño” con su incorporación a River, minutos después de su arribo al país para sumarse al plantel de cara al inicio de la pretemporada 2024. ”Estoy muy feliz, la verdad es que estoy cumpliendo un sueño. Con muchas ganas, muchos sueños, muchos objetivos. Al fin llegó el momento”, dijo Fonseca en una rueda de prensa realizada en el aeropuerto internacional de Ezeiza.

El ex Montevideo Wanderers, hijo del ex delantero uruguayo Daniel Fonseca, dijo que en River “hay que intentar ganar todo” y que aportará lo suyo para que así sea. River adquirió el 60% del pase de Fonseca en agosto de 2023, a cambio de 2.257.000 de dólares, y lo dejó a préstamo en Montevideo Wanderers de Uruguay.

Temas River Plate