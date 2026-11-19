Este miércoles por la noche, el exdelantero de Boca Cristian Pavón protagonizó un fuerte cruce con su entrenador en Gremio, Renato Gaúcho, cuando el DT decidió reemplazarlo en el empate entre ese club de Porto Alegre y Bahía, por una nueva fecha del Brasileirao.

El momento de extrema tensión tuvo lugar a los 13 minutos del segundo tiempo. El entrenador ordenó que el argentino debía salir del campo de juego para que en su lugar ingresara el colombiano José Enamorado. Apenas cruzó la línea que demarca los límites de la cancha, Pavón arrojó una botella al piso con furia y, envalentonado, encaró hacia donde estaba su técnico, que se quedó mirándolo con atención.

Fue entonces que dos de sus compañeros que estaban en el banco de suplentes se acercaron rápidamente a él y lo obligaron a ir hacia las butacas, al tiempo que trataban de tranquilizarlo. La furia de Pavón se extendió un rato más. “¡Qué me importa, ya me voy!”, parece leerse en sus labios, de acuerdo a un video de Gremio, una vez que estaba sentado.

Cristian Pavón estalló de furia contra el DT de Gremio porque lo sustituyó en un partido: intervinieron los compañeros

La tensión se da en un momento crítico para Gremio, que suma 38 puntos y se encuentra en zona de descenso a falta de apenas tres fechas para el final del torneo. Además, el contrato del exjugador de Boca y Talleres vence en diciembre, por lo que su futuro en Brasil es incierto. Según algunos medios cordobeses, la dirigencia de la T tendría interés en sumar al delantero al plantel.

No es la primera vez que Pavón protagoniza un hecho de estas características. En noviembre de 2021, cuando el extremo jugaba en Boca, el delantero también estalló tras ser reemplazado a los 60 minutos por Luis Vázquez, decisión tomada por el entonces DT xeneize Sebastián Battaglia.

Cristian Pavón estalló de furia contra el DT de Gremio porque lo sustituyó en un partido: intervinieron los compañeros. Instagram

Enojado por su salida, el jugador le pegó al techo del banco de suplentes y revoleó algunas botellas de agua, una de las cuales terminó salpicando al peruano Carlos Zambrano. “Todos quieren jugar, está clarísimo. Uno también entiende al jugador, pero tiene que saber que hay que estar tranquilo”, dijo entonces el director técnico sobre Pavón.