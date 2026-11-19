Eliminado de la Copa Libertadores por penales por Estudiantes de La Plata en las semifinales, Flamengo está defendiendo el liderazgo del Brasileirao en la parte final del principal certamen brasileño. Con tres fechas por delante, este miércoles el Mengao le ganó por 2-1 a Atlético Paranaense, en un partido que debió remontar en el marcador después de recibir un golazo desde el campo rival a los 11 minutos. Lo padeció el argentino Agustín Rossi, titular habitualmente en el arco del equipo carioca.

Con Flamengo lanzado por completo al ataque, el arquero fue el único jugador que estaba en su propio campo. Sus compañeros habían pasado todos la mitad de la cancha en un ataque, pero la perdieron en su intento de superar una muralla de jugadores rivales cerca del área. Nada hacía imaginar lo que llegaría segundos después del despeje.

El festejo de Kerwin Vargas, de Atlético Paranaense, en el gol marcado en el Maracaná ante Flamengo por el que se agarra la cabeza sau compañero Gilberto (12) Wagner Meier - Getty Images South America

Fue allí cuando el colombiano Kerwin Vargas la recibió, combinó con Bruno Zapelli y éste se la devolvió de primera, rápido. Avanzando lentamente, en soledad, y sin muchas posibilidades de progresar ante la presencia de tres jugadores locales a su alrededor, el número 18 sacó de la manga una carta inesperada: antes de llegar al círculo central, levantó la cabeza y sacó un derechazo furioso desde unos 60 metros.

Con gran puntería, el tiro salió recto y alto ante un Rossi que, como es habitual en esas situaciones, jugaba adelantado. La reacción del argentino de regreso al área resultó insuficiente, ya que la pelota lo superó por arriba a la altura del punto penal y al descender terminó dentro del arco, en el fondo de la red. Una joya sensacional.

🚨GOOOL! 🇨🇴 Kerwin Vargas - Golaço!



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No fue la primera vez que el arquero argentino comete un error por jugar adelantado, situación que requiere el juego al que Flamengo tiene acostumbrado. Si bien son circunstancias distintas, y con una resolución bastante diferente, algo parecido le había pasado frente a Lanús, en el partido desquite de la Recopa Sudamericana, en febrero último.

Por entonces, bajo una lluvia torrencial, una desinteligencia defensiva propició la apertura del equipo granate en el Maracaná. Un pase atrás de un defensor dejó mal parado a Rossi casi en la mitad de la cancha. Rodrigo Castillo fue astuto, anticipó al arquero y definió por abajo, con un tiro que fue perdiendo velocidad en un terreno pesado, pero que tuvo la fuerza necesaria para entrar en el arco.

Aquel resbalón de Rossi con Lanús

¡¡ROSSI SE RESBALÓ, EL OSO BLANCO CASTILLO HIZO TODO BIEN Y MARCÓ UN GOLAZO EN EL MARACANÁ PARA EL 1-0 (2-0 GLOBAL) DE LANÚS ANTE FLAMENGO!!



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En aquel encuentro, Lanús se llevó el trofeo con la victoria por 3-2 en el tiempo suplementario, luego de la victoria que el club argentino había conseguido como local por 1-0.

Pero habrá que volver al encuentro de este miércoles. La resolución que sorprendió a todos y sacudió al Maracaná generó un golpe duro al puntero del torneo, pero tuvo la capacidad de recuperarse pronto. Seis minutos después, el uruguayo Jorge Carrascal marcó el empate con una definición de volea después de un ataque que comenzó por la izquierda, fue para el centro, la bola cayó pinchada sobre el área y su compatriota Guillermo Varela lo asistió de cabeza, hacia atrás.

Diez minutos después, a los 27 de esa primera etapa, Flamengo pasó adelante en el tanteador con un penal convertido por Jorginho, que la tocó sutilmente hacia un palo mientras el arquero Mycael buscaba el otro sector, engañado.

Kerwin Vargas pudo dos veces con Agustín Rossi, pero sólo el primero, el golazo de 60 metros, fue convalidado Captura

En la segunda etapa, antes de ser reemplazado, Vargas había logrado marcarle otra vez a Rossi, pero el tanto fue anulado a instancias del VAR por estar en posición adelantado el jugador visitante al realizar el trazado de líneas.

Al final, Flamengo resistió y mantiene la punta del Brasileirao con seis puntos de ventaja sobre Palmeiras, que cayó por 2-1 en su visita a Cruzeiro. Así, el Mengao pasó de estar en desventaja a quedar a un paso de la consagración.

La competencia local es la tabla de salvación de Flamengo, ya que su gran objetivo, la Copa Libertadores, quedó a un costado tras la derrota por penales ante Estudiantes, que el 28 de noviembre jugará la final del torneo contra Palmeiras.

Rossi sufrió otra vez, justo cuando en Flamengo tratan de convencer al arquero para renovar el contrato que vencerá a fines de 2027. Por ahora, más allá de las especulaciones, el futbolista argentino dijo sentirse muy a gusto en Río de Janeiro y manifestó sus intenciones de quedarse un buen tiempo más.

Rossi llegó a Flamengo en 2023 y, luego de un comienzo con varios partidos en estudio, poco a poco se transformó en uno de los jugadores más queridos y respetados. Con el club carioca ganó siete títulos, siendo la Copa Libertadores 2025 el más importante.

“Le dije a mi representante que mi objetivo es terminar el campeonato, y la respuesta del Flamengo fue la misma. Por ahora, tenemos una buena relación. Creemos que todo saldrá bien, pero no es momento de hablar”, explicó Rossi a mediados de octubre. Aunque la frase más importante llegaría después: “Mi familia también es muy feliz en Brasil, y mi deseo siempre será quedarme”.

Claro que, con lo cambiante del fútbol, habrá que esperar.