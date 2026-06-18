Cristiano Ronaldo colecciona récords, pero mengua su influencia en Portugal: apenas 25 toques en el 1-1 con Congo

Houston se había vestido de gala para celebrar que Cristiano Ronaldo igualaba a Lionel Messi con su presencia en seis mundiales. El debut de Portugal invitaba a soñar con más historia reescrita: un gol del nacido en Madeira lo igualaría con Eusebio, máximo anotador de ese país en las Copas del Mundo, con nueve tantos. Congo, el rival, llegaba a la cita luego de un amistoso a puertas cerradas por una epidemia de Ébola y protocolos sanitarios. Algunos hasta imaginaron una goleada, como la de Argentina ante Argelia.

Sin embargo, el 7 bravo portugués jugó demasiado solo durante todo el partido. Desperdició dos chances de gol: en una la pelota le queda atrás y remató al primer palo. Cerca. La segunda, casi idéntica, también termina fuera del arco congoleño. CR7 jugó de 9 y apenas tocó la pelota 25 veces: igualó sus peores números en un Mundial. A los 41 años se transformó, además, en el jugador más veterano de Portugal en participar de una Copa del Mundo: superó a Pepe, ex defensor central de Real Madrid y de Porto.

La frustración de Cristiano Ronaldo durante el 1-1 de Portugal ante Congo MOLLY DARLINGTON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Pero ni las estadísticas ni los logros personales redundan en puntos ni en victorias colectivas, para desazón de los hinchas portugueses que acudieron a Houston o siguieron el partido en el fan fest de Lisboa. Los compañeros buscaron al 9, pero el 9 no apareció en todo el encuentro.

Roberto Martínez, entrenador español de Portugal, debió responder luego del 1-1 con Congo sobre la soledad del capitán en el ataque de su equipo. Y pateó la pelota afuera: “Todo lo que no se hizo es una opción. Necesitamos evaluar el partido racionalmente; tenemos jugadores como Bernardo y Bruno Fernandes, que están entre los mejores del mundo. Tenemos muchos buenos jugadores y los necesitamos a todos. Usaremos todo lo que tenemos para potenciar nuestras fortalezas y diferentes aspectos de nuestro juego”.

Cristiano Ronaldo avanza con la pelota dominada ante Moutosammy de Congo Ashley Landis - AP

El mapa de calor de CR7 es lapidario: de los 25 toques al balón, apenas seis fueron en el área congoleña. Intentó tres tiros al arco. No acertó ninguno. La influencia del nacido en Madeira en el partido fue casi nula: un partido testimonial. Y justo horas después que los centrodelanteros de otras potencias futbolísticas como Argentina (Messi), Francia (Kylian Mbappé), Inglterra ((Harry Kane) y Noruega (Erling Braut Haaland) tomaran por asalto la tabla de goleadores del torneo en su primer partido. Ellos acertaron y Ronaldo falló.

Los 30 goles con la camiseta de Al-Nassr no se notaron en la tarde de Houston. Ronaldo fue absorbido por sus marcadores, que lo fastidiaron. “¿Qué faltó? Nada, así es el fútbol. Portugal podría haber ganado, pero también podría haber perdido. Cualquiera de los dos resultados era posible“, dijo el capitán portugués en la zona de vestuarios del estadio de Houston, con cara de circunstancia y enojado por el 1-1 ante Congo. Más tarde, el de Madeira acudió a sus redes sociales: “No fue el comienzo que esperábamos, pero esto está lejos de terminar. ¡Cabeza en alto y a pensar en el próximo partido!“, escribió en Instagram.

Martínez, el entrenador, insistió sobre el sistema de juego de su equipo e intentó explicar por qué Ronaldo -su 9- quedó tan solo: “En nuestra estructura de juego, el delantero centro necesita mucha disciplina, desbordando a los defensores y creando espacios. Hoy, tras la ventaja de 1-0, no llegamos al último tercio del campo al nivel que deberíamos para asistirlos o aprovechar sus movimientos”, dijo el español.

Y añadió: “Ahora el reto es poder utilizar a todos los jugadores en el campo y hacer llegar la pelota a esa posición. Gonçalo [Ramos, delantero] entró al campo, y es importante utilizar a los jugadores que tenemos. En la segunda parte, con la entrada de Francisco Conceição, llegamos más al último tercio del campo. Se abrieron más espacios, y la idea era utilizar a Gonçalo Ramos, pero también teníamos a Bruno Fernandes en posiciones de segunda opción, y se trataba de utilizar a los jugadores que teníamos en los momentos adecuados”. Sin embargo, el juego portugués nunca fluyó.

Ya en su sexto Mundial, Cristiano Ronaldo tal vez haya soñado con otro debut: con goles, con un triunfo colectivo. Los errores portugueses en el traslado de la pelota, sumados a la viveza de los congoleños para sacarle petróleo a una jugada de pelota detenida (un córner) provocaron que el marcador se quedara en una igualdad 1-1. El resultado premió a los africanos y terminó siendo un castigo para Ronaldo & compañía. “Es un gol de pelota parada que no puede ocurrir, un jugador me supera por detrás, necesito mejorar en esa zona”, confesó Tomás Araújo, defensor central portugués, tras la igualdad en Houston. Y agregó: “Tuvimos mucha posesión, pero no supimos crear”.

Ni el recuerdo de Diogo Jota, fallecido en julio pasado, iluminó a Portugal. Sus padres presenciaron el encuentro y fueron recibidos por Gianni Infantino, el presidente de la FIFA. No fue el día de los lusos, que defraudaron en su debut mundialista.