La Copa de Campeones, o Champions Cup, es el trofeo de rugby más importante de Europa. Agrupa a los 24 mejores equipos del Viejo Continente y de Sudáfrica y ya tiene clasificados a 15 de sus 16 protagonistas de los octavos de final. Con angustia, y sufriendo en varios tramos del partido, Saracens sacó el boleto al superar a Lyon por 39-24 en Londres. Los aportes de los argentinos Juan Martín González y Lucio Cinti fueron decisivos para cerrar un encuentro que se le hizo cuesta arriba al local.

No es alocado decir que González es el mejor jugador del último campeón de Inglaterra en lo que transcurrió de la temporada. Su adaptación al club al que arribó después del Mundial de Francia fue notable y fecha tras fecha el tercera línea confirma que el suyo es uno de los mejores fichajes del año. Ante Lyon, en un encuentro que su equipo debía ganar para superar la primera rueda, tomó la pelota tras un ataque de Theo Dan a los 28 minutos de la mitad final y consiguió su quinto try en diez presentaciones entre los Sarries. La conquista estiró la ventaja de un punto, que Cinti aumentó seis minutos más tarde. El back platense jugó como wing, y aunque no tuvo una buena noche, se dio el gusto de apoyar en el in-goal y fortaleció la confianza.

El robo de descuidista de Juan Martín González

From Jackal to this offload, Juan Martín González is spoiling us 🤩#InvestecChampionsCup #SARvLYN pic.twitter.com/T6IrDw4KgR — Rugby on TNT Sports (@rugbyontnt) January 20, 2024

Además de volver a marcar, González contribuyó con su habitual despliegue físico, con una pesca brillante en la segunda etapa y 13 tackles, la mayor cantidad individual en su equipo. A pesar del triunfo, Saracens no está en su mejor versión y navega en la irregularidad: se ubica sexto sobre diez conjuntos en la liga inglesa Premiership, y en la Champions Cup sufrió hasta el desenlace para superar la etapa inicial. Es uno de los clubes más exitosos de los últimos años, pero debe evolucionar en el juego si pretende pelear hasta el final en los dos frentes. Bordeaux Bègles, Bulls, Lyon, Toulouse, Harlequins, Bath, Racing 92, Northampton Saints, Exeter Chiefs, Glasgow Warriors, Munster, Leinster y Stormers son los otros que se aseguraron la clasificación a la instancia que reúne a los mejores 16.

Compacto de Saracens 39 vs. Lyon 24

En la Challenge Cup, Clermont se garantizó el acceso a los octavos de final con Bautista Delguy como figura rutilante. El wing logró dos tries y asistió en otro en la victoria del cuadro francés sobre Black Lion por 36-3. Clermont, que contó también con las presencias de Tomás Lavanini y Marcos Kremer durante los 80 minutos, expuso la diferencia de jerarquía y obtuvo su tercer triunfo. El conjunto de Georgia, en tanto, cerró su primera participación por una de las copas europeas. Establecido en Tiflis y buena base del seleccionado nacional, intenta desarrollarse para el crecimiento del rugby del país ex soviético.

La palomita de Bautista Delguy

A los 26 años Delguy alcanzó la cifra de 50 tries en su carrera profesional, en 115 partidos. De ese medio centenar, 12 consiguió en el Súper Rugby por Jaguares, 4 por la Currie Cup en Jaguares XV, 15 en el francés Top 14, 2 por la Copa de Campeones, 2 por la Challenge Cup (en estos casos, en Perpignan, Bordeaux Bègles y Clermont), 9 en Argentina XV y 6 en los Pumas. Formado en Pucará, perdió terreno en el seleccionado argentino por las apariciones de Mateo Carreras y Martín Bogado, la adaptación de Rodrigo Isgró al rugby de 15 tras brillar en seven y la decisión del cuerpo técnico de ubicar a Emiliano Boffelli como wing. En un puesto superpoblado en el conjunto nacional, Delguy no deja de ser una buena opción, con un desequilibrio en ataque que pocos ostentan.

Resumen de Black Lion 3 vs. Clermont 36

Otro que tuvo una actuación resonante en la segunda competición europea es Tomás Albornoz, una pieza fundamental en el éxito de Benetton sobre Montpellier por 27-19. El tucumano aportó 20 puntos, la máxima cantidad en un partido desde su llegada al club, sucedida en el 2021. Además, registró el primero y el último tries del equipo italiano, a pura velocidad, con olfato y con largas carreras. El apertura confirmó su buen regreso y el alto nivel de Benetton, que se clasificó primero en su grupo.

Tomás Albornoz, premiado como el mejor del partido

Sale Sharks vs. La Rochelle se lleva todos los focos del domingo en Europa. Ambos pugnarán por el último boleto a los octavos de final de la Champions Cup, a partir de las 10 y con transmisión de Star+. El equipo francés es vigente bicampeón de Europa y, con Joel Sclavi entre los suplentes, se presentará en Manchester con la presión de tener que conseguir la clasificación ante el conjunto que contará con Agustín Creevy, también entre los relevos. Leicester Tigers, con Julián Montoya, perdió frente a Leinster por 22-10 y debe aguardar el resultado de mañana para saber si se clasificará en la zona más difícil.

Síntesis de Benetton 27 vs. Montpellier 19