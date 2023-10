escuchar

Este lunes, Lionel Messi volvió a ser noticia por conseguir el octavo Balón de Oro en su historia como futbolista profesional. En una terna que compartió con 30 futbolistas, el rosarino se impuso sobre Kylian Mbappé y Erling Haaland, dos de los jugadores más trascendentes de la actualidad, y alzó este trofeo para coronar un presente soñado por la obtención de la Copa del Mundo y la Copa América junto a la selección argentina.

Lionel Messi y su octavo Balón de Oro Michel Euler - AP

En una gala que contó con la presencia argentina de Lautaro Martínez, Julián Álvarez y Emiliano “Dibu” Martínez, consagrado como el mejor arquero, Messi asistió junto a su familia compuesta por Antonela Roccuzzo y sus hijos Thiago, Ciro y Mateo para darle un color especial a su octava consagración en París.

Tras conocerse la noticia, que dio la vuelta al mundo, los medios de comunicación y colegas de Messi se hicieron eco de este momento. Con una rivalidad ferviente entre él y Cristiano Ronaldo, el portugués no se pronunció oficialmente sobre la entrega de esta estatuilla, pero sí lo hizo con una mención chicanera en una publicación del diario AS en Instagram (@diarioas).

Resulta que el periodista español Tomás Roncero - reconocido como “anti Messi”- decidió armar un video donde felicita, irónicamente, al rosarino por su nuevo trofeo y eso trajo una respuesta inesperada del astro portugués. “Se consumó lo que sabíamos: a Messi le iban a dar otra vez el Balón de Oro. Como homenaje está bien, es un jugador que ya está retirado hace unos meses desde que fue al Inter Miami”, empezó el integrante del programa El Chiringuito.

Y siguió: “Ya en el París (Saint Germain) estaba retirado porque se estaba preparando para jugar el Mundial, donde estuvo bien y tuvo varios penales a su favor. Pero esto ya pasó hace 10 meses, ya ni me acordaba de que había pasado, lo considero un recuerdo lejano”.

Por último, para continuar con su descargo, Roncero explicó que “cinco Balones de Oro estuvieron bien otorgados” y “tres, no” lo que causó un revuelo grande en Instagram. En consecuencia, una de las voces que se expresó al respecto fue la de Ronaldo, quien, mediante emojis, comentó la publicación con cuatro caritas de risa y le puso “Me Gusta” al contenido, lo que significa que avaló las palabras del periodista español y acrecentó aún más la rivalidad entre dos jugadores contemporáneos.

Cristiano Ronaldo, mediante emojis, avaló las palabras irónicas del periodista Tomás Roncero

Ausente en la gala celebrada en el Théatre du Chatelet de París, el actual jugador del Al-Nassr vio desde afuera la obtención de una nueva estatuilla para el rosarino, quien llegó a las ocho y, por el contrario, Cristiano quedó con cinco distinciones (2008, 2014, 2015, 2016 y 2017).

Cabe destacar que el portugués, de 38 años, se pronunció en una antigua entrevista sobre una posible enemistad entre ambos: “¿La rivalidad con Messi? No veo las cosas así. La rivalidad ya fue. Fue una rivalidad buena. Quien gusta de Cristiano no tiene por qué odiar a Messi o viceversa. Son dos jugadores buenos, o muy buenos (risas). Cambiaron la historia del fútbol y continúan haciéndolo. Somos respetados en todo el mundo, eso es lo más importante. Él está haciendo su camino, como yo estoy haciendo el mío”, sentenció el delantero, quien no dejó pasar el momento para abrir un interrogante más en la relación de dos deportistas que hicieron historia en sus clubes.