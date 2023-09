escuchar

Animaron una rivalidad que envolvió al planeta fútbol. Dos deportistas extremadamente competitivos, dos futbolistas que en la carrera por la consagración y la consideración elevaron el listón a un nivel superlativo. Alimentaron como pocos una pulseada por la gloria y el reconocimiento y, en ese recorrido mágico que protagonizaron, animaron a la Liga de España y aportaron para la grandeza de Real Madrid y Barcelona, los clubes que defendieron. Cristiano Ronaldo y Lionel Messi se reinventaron una y mil veces para liderar las estadísticas individuales y sustentar con ellas las campañas de dos equipos que resultaron dominantes con la luz de sus estrellas.

También se necesitaron para reescribir la historia, para desatar una carrera que provocó una división en los espectadores, aunque con perfiles opuestos, ellos se esforzaron por resaltar el espíritu del juego y la competencia por sobre la enemistad y el odio. Los años de disputas en un mano a mano feroz y voraz quedó en el archivo, ahora Arabia Saudita es el cobijo del portugués y la Major League Soccer (MLS), la nueva casa en la que sonríe y se divierte el argentino.

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, en enero pasado, en un partido amistoso en Arabia Saudita; la rivalidad los elevó al extremo AurelienMeunier2019 - PSG

La fecha FIFA tiene matices entre el inicio de las eliminatorias para el Mundial 2026, en Sudamérica, y la continuidad de la clasificación para la Euro 2024, en el Viejo Continente. El viernes, Portugal visitará a Eslovaquia, en un juego correspondiente a la quinta jornada del Grupo J, donde los portugueses marcan el pulso, aunque los eslovacos son los perseguidores y, de ganar, derribarán de la cima al adversario.

Las figuras de Cristiano Ronaldo y de Messi siguen rigiendo el poder, más allá de la jerarquía de las ligas en donde se desempeñan, la calidad de los rivales y la irrupción de jugadores que ya se alistaron para destronar a los reyes. La polémica por quién dominó o domina la escena es un juego que atrapa, pero también destruye y en esa acción de dinamitar la grandeza que construyeron no participan los astros.

“¿La rivalidad con Messi? No veo las cosas así. La rivalidad ya fue. Fue una rivalidad buena. Quien gusta de Cristiano no tiene por qué odiar a Messi o viceversa. Son dos jugadores buenos, o muy buenos (risas). Cambiaron la historia del fútbol y continúan haciéndolo. Somos respetados en todo el mundo, eso es lo más importante. Él está haciendo su camino, como yo estoy haciendo el mío. Independientemente de si jugamos fuera de Europa, él está haciendo las cosas bien, por lo que tengo visto, y yo también estoy haciendo las cosas bien. Y el legado continúa. ¿Rivalidad? Yo no veo las cosas así. Compartimos el escenario durante 15 años. No digo que seamos amigos, pero somos colegas de profesión y nos respetamos mutuamente”, apuntó el delantero, de 38 años, que milita en Al Nassr.

Líder de Portugal, Cristiano Ronaldo y la selección se medirán el viernes con Eslovaquia, por el Grupo J de las eliminatorias de la Eurocopa 2024 Quality Sport Images - Getty Images Europe

Las estadísticas resultaron un combustible para Cristiano Ronaldo, y los 850 goles que marcó en los clubes son materia de orgullo para el portugués. “Es un hito histórico. Para mí, los números que alcancé fueron un orgullo. Pero quiero más, la vara tiene que seguir aquí arriba, hay que pensar en grande. Agradezco a esos que me ayudaron, en clubes y selecciones”, afirmó, quien con Portugal jugó 200 encuentros y celebró 123 conquistas.

Los últimos 26 goles, CR7 los apuntó en Arabia Saudita, un territorio que en el último mercado de pases sedujo con cifras millonarias a otras varias estrellas europeas. “Sabía que esto iba a pasar, lo dije hace seis meses y todos pensaron que el loco era yo. Pero, al fin y al cabo, el loco no está tan loco y ahora resulta normal jugar en la liga árabe. Para mí fue un gran privilegio cambiar la cultura de un país en términos de fútbol y que grandes estrellas se fueran a Arabia Saudita”, resaltó sobre ser el pionero, pero también el nombre que atrajo a N’Golo Kanté, Karim Benzema, Sadio Mané, Jordan Henderson, Fabinho, Riyad Mahrez, Marcelo Brozovic, Kalidou Koulibaly…

En Al-Nassr, de Arabia Saudita, Cristiano Ronaldo propone una pulseada a la distancia con Lionel Messi, que desanda su aventura en la MLS YAZID AL-DUWIHI - AFP

No es la primera vez que Cristiano Ronaldo halaga a Messi, a quien calificó de “increíble, mágico y top” en noviembre del año pasado. La leyenda de los dos jugadores que modificaron el mapa futbolístico en el Viejo Continente continúa con el respeto de siempre, aunque por caminos diferentes.

