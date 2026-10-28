Cristiano Ronaldo, premio BOAT: el portugués obtuvo la distinción al mejor Balón de Oro de todos los tiempos

El Balón de Oro de 2008 obtenido por el portugués Cristiano Ronaldo ganó la votación entre los hinchas como el mejor de todos los tiempos, conocido como Premio BOAT (“Best Of All Times”, en inglés). Según informan medios españoles, en la contienda final superó al galardón que recibió Lionel Messi en 2012, uno de los ocho de su tipo que obtuvo en su carrera. Se trata de un premio conjunto entregado por la revista France Football y la UEFA, ente rector del fútbol europeo.

La tabla con los resultados finales del premio BOAT

Los encargados de decidir el galardón, que tenían que pagar un euro para emitir su sufragio y podían hacerlo las veces que quisieran (siempre que abonaran). En el tercer lugar se ubicó otro Balón de Oro ganado por el portugués: el de 2017. Más atrás: Lionel Messi 2023 y Cristiano Ronaldo 2016. Como muestra de su dominio sobre el resto de los futbolistas de su generación, el portugués y el rosarino concitan los ¡doce primeros puestos! de la lista. Recién en el lugar número 13 aparece Ronaldo Nazario, con su Balón de Oro de 2012.

CR7, que ganó en cinco ocasiones la máxima distinción para un futbolista, fue elegido por los hinchas por su versión de 2008: jugaba en Manchester United y, para muchos, mostró su mejor versión en Old Trafford. En aquella ocasión, el nacido en Madeira había superado a Messi y al español Fernando Torres, quienes terminaron segundo y tercero en la votación, respectivamente. El portugués volvería a ganarlo cuatro veces más, ya con la camiseta del Real Madrid: en 2013, 2014, 2016 y 2017.

Cristiano Ronaldo en 2008: gol para Manchester United y festejo con el argentino Carlos Tevez Hassan Ammar - AFP

La temporada consagratoria

En la temporada 2008, Cristiano Ronaldo anotó 31 goles en la Premier League. Fue una de las razones por las que el equipo dirigido por Sir Alex Ferguson se consagró campeón aquel año tanto en el torneo local como en la Champions League.

En la liga se destacan un tanto contra Arsenal y Liverpool, un triplete en el 6-0 con Newcastle y ¡siete goles más! en toda la temporada que el segundo máximo anotador de aquella Premier League: el español Fernando Torres. El portugués también se hizo presente en el marcador de la final de la Champions League: los Diablos Rojos igualaron 1-1 con Chelsea y le ganaron por penales.

La UEFA y France Football habían decidido nominar para el premio -al que monetizaron- a aquellos jugadores que hubieran ganado al menos dos Balones de Oro durante su carrera. Entonces, los candidatos eran Messi (8), CR7 (5), Marco Van Basten (3), Michel Platini (3), Johan Cruyff (3), Ronaldo Nazario (2), Franz Beckenbauer (2), Kevin Keegan (2), Alfredo Di Stéfano (2) y Karl-Heinz Rummenigge (2).

Entre los miles de votantes -que también participaron de un sorteo por dos entradas a la gala del Balón de Oro 2027- hubo muchos que lo hicieron más de una vez: 5.009. El desglose es el siguiente: 44 lo hicieron entre 10 y 26 veces. 300, entre cinco y nueve veces. 4665, entre dos y cuatro veces. Los organizadores ya habían adelantado que quien resultara vencedor en la compulsa no recibiría ninguna estatuilla. Se trataba de un premio simbólico.