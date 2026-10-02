Croacia vs. Inglaterra por el Liga de Naciones 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Croacia e Inglaterra, correspondiente al grupo A3 de la Liga de Naciones 2026, se disputará este sábado 3 de octubre a las 13.00 h en el Stadion HNK Rijeka, ubicado en la ciudad de Rijeka.

El presente de los seleccionados

El conjunto local, Croacia, arriba a este compromiso con la necesidad de revertir su imagen tras la dura derrota por 4-1 frente a España en su última presentación. Por su parte, Inglaterra llega con confianza al duelo tras haber conseguido una victoria por 2-0 ante la República Checa en su partido previo.

Números a tener en cuenta

El rendimiento reciente marca un contraste marcado en la confianza de ambas plantillas. Mientras que Inglaterra logró mantener su valla invicta y concretar dos goles en su estreno, Croacia busca reacomodarse defensivamente tras recibir cuatro tantos en su caída frente al combinado español.

Lo que está en juego

Para Croacia, sumar de a tres es fundamental para no quedar rezagado en el grupo A3 tras el traspié inicial. Inglaterra, en tanto, buscará mantener su racha positiva para consolidarse en la parte alta de la tabla y acercarse al objetivo de clasificar a la siguiente instancia de la Liga de Naciones.