Saltar al contenido principal
LA NACION

Croacia vs. Inglaterra por el Liga de Naciones 2026: día, hora y cómo seguir online

Se miden en un duelo Croacia e Inglaterra correspondiente al grupo A3 en el marco de la jornada 3 del certamen; todo lo que hay que saber antes del partido

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
Croacia vs. Inglaterra por el Liga de Naciones 2026: día, hora y cómo seguir online
Croacia vs. Inglaterra por el Liga de Naciones 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Croacia e Inglaterra, correspondiente al grupo A3 de la Liga de Naciones 2026, se disputará este sábado 3 de octubre a las 13.00 h en el Stadion HNK Rijeka, ubicado en la ciudad de Rijeka.

El presente de los seleccionados

El conjunto local, Croacia, arriba a este compromiso con la necesidad de revertir su imagen tras la dura derrota por 4-1 frente a España en su última presentación. Por su parte, Inglaterra llega con confianza al duelo tras haber conseguido una victoria por 2-0 ante la República Checa en su partido previo.

Números a tener en cuenta

El rendimiento reciente marca un contraste marcado en la confianza de ambas plantillas. Mientras que Inglaterra logró mantener su valla invicta y concretar dos goles en su estreno, Croacia busca reacomodarse defensivamente tras recibir cuatro tantos en su caída frente al combinado español.

Lo que está en juego

Para Croacia, sumar de a tres es fundamental para no quedar rezagado en el grupo A3 tras el traspié inicial. Inglaterra, en tanto, buscará mantener su racha positiva para consolidarse en la parte alta de la tabla y acercarse al objetivo de clasificar a la siguiente instancia de la Liga de Naciones.

LA NACION
Más leídas de Fútbol
  1. Irlanda vs. Israel: brazaletes negros, sin saludos y una revancha entre molinos y lagos termales
    1

    Irlanda vs. Israel: un partido escondido entre molinos antiguos y lagos termales

  2. Zidane recordó el cabezazo a Materazzi antes de volver a enfrentar a Italia, 20 años después
    2

    Zinedine Zidane recordó el cabezazo a Marco Materazzi antes de Francia - Italia: “No estoy orgulloso de lo que pasó”

  3. Por dónde pasan Estudiantes vs. Platense por la Copa Argentina y qué canal lo transmite en vivo
    3

    Por dónde pasan Estudiantes vs. Platense por la Copa Argentina y qué canal lo transmite en vivo

  4. Portugal goleó sin Ronaldo, primer triunfo de la Alemania de Klopp y una expulsión a los ¡17 segundos!
    4

    UEFA Nations League: Portugal goleó sin Ronaldo, primer triunfo de la Alemania de Klopp y expulsión a los ¡17 segundos!