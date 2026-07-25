Cruzeiro vs. Botafogo, Brasileirao Serie A 2026: día, hora y cómo seguir online

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Cruzeiro recibe a Botafogo en la jornada 20 del Brasileirao Serie A 2026; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro entre Cruzeiro y Botafogo, correspondiente a la jornada 20 del Brasileirao Serie A 2026, se disputará este domingo 26 de julio a las 16.00 h en el Estadio Mineirão de Belo Horizonte.
El momento de los equipos
El conjunto local llega con el envión anímico de haber conseguido una victoria por 2-1 ante Internacional en su última presentación. Por el lado de la visita, Botafogo arriba al compromiso tras igualar sin goles frente a Vitória en la fecha previa.
Números que anticipan el duelo
El cruce en el Estadio Mineirão representa un desafío importante para ambos, considerando que el local buscará capitalizar su rendimiento en casa frente a un Botafogo que llega con la intención de reencontrarse con el triunfo tras su último empate.
Lo que está en juego
Ambos equipos buscan sumar de a tres para consolidar sus aspiraciones en esta mitad del campeonato. Para Cruzeiro, el objetivo es mantener la inercia positiva tras el último triunfo, mientras que Botafogo necesita volver a sumar los tres puntos para escalar posiciones en la tabla del Brasileirao Serie A 2026.
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