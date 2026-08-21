Cruzeiro vs. Flamengo por el Brasileirao Serie A 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Cruzeiro y Flamengo correspondiente a la jornada 24 del Brasileirao Serie A 2026 se llevará a cabo este sábado 22 de agosto a las 20.30 h en el Estadio Mineirão, ubicado en la ciudad de Belo Horizonte.

El presente de ambos equipos

Ambos conjuntos llegan al choque tras exhibir un sólido nivel en sus presentaciones previas. Cruzeiro alcanzó una victoria importante por 2-1 frente a Corinthians, lo que les permite llegar con la moral alta. Por su parte, Flamengo arriba al estadio Mineirão con un envión anímico considerable, tras haber goleado por 5-1 a Mirassol en su último compromiso por el torneo.

Estadísticas del cruce

La capacidad goleadora mostrada por el visitante en la última fecha contrasta con la eficacia defensiva que Cruzeiro busca consolidar en su recinto. El antecedente inmediato de resultados positivos para ambos garantiza un choque de fuerzas parejas en el terreno de juego, donde la consistencia será el factor determinante para inclinar la balanza en este tramo del campeonato.

Lo que está en juego

Para Cruzeiro, la victoria en condición de local es fundamental para escalar posiciones y mantener la tendencia positiva que arrastra desde su último triunfo. Mientras tanto, Flamengo buscará aprovechar el impulso de su reciente goleada para sumar de a tres como visitante y consolidarse en la parte alta de la tabla, reafirmando sus pretensiones en esta temporada 2026 del certamen brasileño.