Las reacciones en caliente de Eduardo Coudet durante el empate de River ante Independiente Santa Fe de Bogotá

Más allá de que River sacó un gran empate sin goles ante Independiente Santa Fe de Bogotá, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, Eduardo Coudet vivió varios momentos del partido en un estado de ebullición. Pero encontró su pico de nerviosismo durante un tramo del primer tiempo, cuando le dio instrucciones tácticas a Rafael Santos Borré a los gritos: “¡Rafa! ¡Dale! ¡Dale!, “¡Andá a la parte de adentro! ¡Agarrala adentro!¡Carajo!"

Tras esas indicaciones a viva voz, el colombiano le pidió desde el campo de juego que se tranquilizara y el Chacho, como respuesta, explotó. “¡Cerrá el culo!”, le reclamó el DT al atacante, gesticulando efusivamente y de manera altisonante.

Finalmente, el incidente quedó allí, porque cuando Coudet decidió sacar a Borré a los 61 minutos y reemplazarlo por Thiago Almada, saludó al colombiano con un choque de manos y todo quedó en una réplica momentánea. De hecho, la relación técnico-jugador viene desde la etapa que compartieron con Inter de Porto Alegre en 2023. Luego, en la conferencia de prensa, el entrenador minimizó la situación: “Con los jugadores a veces te cruzás pero no le doy importancia. Los conozco a todos y tenemos un nivel muy bueno desde la parte humana”.

"CERRÁ EL C..." ¡El Chacho Coudet enfurecido con Borré!



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También hubo una reacción del entrenador millonario durante la pausa de hidratación, a los 22 minutos de la primera etapa. En ese instante y por intermedio de un ayudante de su cuerpo técnico, Coudet decidió retirar los micrófonos que la Conmebol exige utilizar durante esas interrupciones, una acción por la que el club de Núñez podría quedar expuesto a una sanción económica.

Lo sucedido durante la pausa en el estadio El Campín de Bogotá podría tener consecuencias para River. El reglamento contempla multas que van de los 3000 a los 10.000 dólares por este tipo de incumplimientos. No es la primera situación similar que involucra al club en el certamen: durante la fase de grupos, Facundo Colidio había empujado una de las cámaras de la transmisión en una pausa del encuentro ante RB Bragantino en Brasil.

EL SALUDO DE COUDET A BORRÉ: Thiago Almada ingresó en River en la #Sudamericana, el colombiano salió reemplazado y el Chacho fue a saludarlo. pic.twitter.com/7jQ87yHSFC — SportsCenter (@SC_ESPN) August 20, 2026

Más allá de estos episodios puntales, hubo un partido luchado y con situaciones de riesgo. El conjunto millonario sufrió ante las jugadas más claras del conjunto colombiano: Nahuel Bustos estrelló dos remates en los palos durante el primer tiempo y desperdició otra ocasión muy clara al comienzo del segundo.

Con el desgaste de la altura, River perdió protagonismo en el tramo final y Santa Fe buscó el triunfo, pero no pudo quebrar el empate. Así, la revancha será el próximo miércoles, a las 21.30, en el Monumental. El ganador de la serie se enfrentará en cuartos de final con Olimpia o Vasco da Gama. Mientras tanto -y más allá de la reacción intempestiva- Coudet recobra la tranquilidad después del triunfo ante Argentinos por 2 a 0, que cortó una racha de cuatro derrotas consecutivas en el torneo local, y se ilusiona con seguir avanzando en la Copa Sudamericana, su objetivo internacional este año a falta de la Copa Libertadores.