Dónde pasan Rosario Central vs. Corinthians y qué canal lo transmite en vivo

Tras el empate 0 a 0 en la ida en el Gigante de Arroyito, Rosario Central visita a Corinthians este jueves desde las 21.30 (hora argentina) en el Neo Química Arena de San Pablo con arbitraje del venezolano Alexis Herrera en la revancha de la serie de octavos de final de la Copa Libertadores 2026.

El cotejo se transmite en vivo por TV a través de Telefé y Fox Sports, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en las plataformas digitales Mi Telefé y Disney+ Premium. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

La previa de Corinthians vs. Rosario Central

El Timão lideró el Grupo E en la primera etapa con 11 puntos gracias a tres victorias, dos empates y una derrota y relegó a Platense, Independiente Santa Fe de Colombia y Peñarol de Uruguay. De visitante en la ida logró un buen resultado, pero debe ratificarlo como local ante su gente y meterser entre los ocho mejores de América.

El equipo dirigido por Fernando Diniz, que en su plantel tiene a los argentinos Fabricio Angileri y Rodrigo Garro y recientemente se desprendió de Memphis Depay, perdió el fin de semana pasado con Cruzeiro 2 a 1 en el Brasileirao y cayó al noveno puesto.

Corinthians logró un buen resultado en la ida, pero debe ratificarlo de local Gustavo Garello - AP

El Canalla fue segundo en el Grupo H de la primera etapa con 13 unidades producto de cuatro victorias, un empate y una derrota ante Independiente del Valle de Ecuador que le costó el primer lugar, el cual se quedaron los ecuatorianos con la misma cantidad de unidades y la ventaja en el mano a mano entre sí a partir de ese triunfo.

Con Ángel Di María como emblema, el conjunto rosarino apunta a llegar lejos en el máximo certamen continental y tiene una prueba de fuego en territorio brasileño, donde no puede perder para seguir en el máximo certamen continental.

Posibles formaciones

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, João Pedro Tchoca, Matheus Bidu; Raniele, André Carrillo, Breno Bidon; Rodrigo Garro, Kaio César y Pedro Raúl. DT: Fernando Diniz.

Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, João Pedro Tchoca, Matheus Bidu; Raniele, André Carrillo, Breno Bidon; Rodrigo Garro, Kaio César y Pedro Raúl. DT: Fernando Diniz. Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Giovanni Cantizano, Ángel Di María, Jáminton Campaz; y Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 2.25 contra 4.04 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate, que llevaría la definición a los penales, llega a 2.95.

El ganador accederá a los cuartos de final y enfrentará a Estudiantes de La Plata, que eliminó a Universidad Católica de Chile por un global de 4 a 1 -1 a 1 en la ida de local y triunfo 3 a 1 de visitante.