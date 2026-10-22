Saltar al contenido principal
LA NACION

Cruzeiro vs. Remo por el Brasileirao Serie A, 2026: día, hora y cómo seguir online

Cruzeiro recibe a Remo en la jornada 32 del certamen de primera división; todo lo que hay que saber antes del partido

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
Cruzeiro vs. Remo por el Brasileirao Serie A, 2026: día, hora y cómo seguir online
Cruzeiro vs. Remo por el Brasileirao Serie A, 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Cruzeiro y Remo, correspondiente a la fecha 32 del Brasileirao Serie A, se disputará este viernes 23 de octubre a las 20.00 h en el Estadio Mineirão, ubicado en Belo Horizonte.

El presente de los protagonistas

Cruzeiro llega a este compromiso con el ánimo en alza tras su reciente victoria por 4-2 frente a Grêmio. Por su parte, Remo buscará sumar fuera de casa luego de igualar 1-1 en su presentación anterior ante RB Bragantino.

Números a tener en cuenta

El duelo en Belo Horizonte enfrenta a dos equipos con dinámicas distintas en la etapa decisiva del torneo. Mientras el local intentará hacer valer la fortaleza de su estadio, el conjunto visitante llega con la necesidad de romper su racha de empates para escalar posiciones en la tabla general del Brasileirao.

Lo que está en juego

El resultado de este enfrentamiento es vital para las aspiraciones de ambos clubes. Cruzeiro busca consolidar su buen momento para mantenerse en la parte alta de la clasificación, mientras que para Remo, sumar de a tres es fundamental para fortalecer sus objetivos deportivos en la recta final de la temporada.

LA NACION
BrasileiraoFútbol brasileñoCruzeiroFútbol exteriorBrasilServicios Fútbol
Más leídas de Fútbol
  1. El plan de Arruabarena para Paredes: unir flechas entre el exigente calendario y los escudos del otro lado
    1

    El plan de Arruabarena para Paredes: unir flechas entre el exigente calendario y los escudos del otro lado

  2. El plantel de Borussia Dortmund se fue sin ducharse del estadio en Bakú por temor a una bacteria
    2

    El plantel de Borussia Dortmund se fue sin ducharse del estadio de Sabah FK, en Bakú, por temor a una bacteria

  3. Por dónde pasan Montevideo City Torque vs. Atlético Mineiro y qué canal lo transmite en vivo
    3

    Por dónde pasan Montevideo City Torque vs. Atlético Mineiro y qué canal lo transmite en vivo

  4. El bombazo de Paredes, la corrida de Merentiel y un cabezazo de Di Lollo, los goles para la clasificación de Boca
    4

    VIDEO: los goles de Vasco da Gama vs. Boca, por las semifinales de la Copa Sudamericana