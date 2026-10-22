Cruzeiro vs. Remo por el Brasileirao Serie A, 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Cruzeiro y Remo, correspondiente a la fecha 32 del Brasileirao Serie A, se disputará este viernes 23 de octubre a las 20.00 h en el Estadio Mineirão, ubicado en Belo Horizonte.

El presente de los protagonistas

Cruzeiro llega a este compromiso con el ánimo en alza tras su reciente victoria por 4-2 frente a Grêmio. Por su parte, Remo buscará sumar fuera de casa luego de igualar 1-1 en su presentación anterior ante RB Bragantino.

Números a tener en cuenta

El duelo en Belo Horizonte enfrenta a dos equipos con dinámicas distintas en la etapa decisiva del torneo. Mientras el local intentará hacer valer la fortaleza de su estadio, el conjunto visitante llega con la necesidad de romper su racha de empates para escalar posiciones en la tabla general del Brasileirao.

Lo que está en juego

El resultado de este enfrentamiento es vital para las aspiraciones de ambos clubes. Cruzeiro busca consolidar su buen momento para mantenerse en la parte alta de la clasificación, mientras que para Remo, sumar de a tres es fundamental para fortalecer sus objetivos deportivos en la recta final de la temporada.