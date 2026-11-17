El Torneo Clausura 2026 continuará después de la última ventana del año de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) para partidos internacionales con los octavos de final, la primera instancia de eliminación directa a la que accedieron 16 de los 30 clubes que comenzaron el certamen. Todos los detalles está en canchallena.com.

De un lado del cuadro quedaron emparejados Instituto de Córdoba, el líder de la zona A, con Huracán, octavo en la B. River Plate se cruzará con Lanús; Argentinos Juniors con Independiente y Vélez, ante Belgrano de Córdoba. De esos ocho equipos, saldrá uno de los finalistas.

River fue cuarto en la zona B y enfrentará a Lanús en octavos de final Manuel Cortina

Del otro lado, en tanto, Rosario Central, el mejor del Grupo B, chocará con Gimnasia de Mendoza. Los otros cruces serán Defensa y Justicia vs. Barracas Central; Boca Juniors vs. Independiente Rivadavia de Mendoza y Gimnasia de La Plata vs. Newell’s.

Octavos de final del Torneo Clausura 2026

(1A) Instituto de Córdoba vs. Huracán (8B) - Domingo 22 de noviembre a las 22.

(4B) River Plate vs. Lanús (5A) - Domingo 22 de noviembre a las 19.

(3A) Vélez Sarsfield vs. Belgrano de Córdoba (6B) - Viernes 20 de noviembre a las 20.

(2B) Argentinos Juniors vs. Independiente (7A) - Sábado 21 de noviembre a las 17.

(1B) Rosario Central vs. Gimnasia de Mendoza (8A) - Domingo 22 de noviembre a las 16.

(4A) Defensa y Justicia vs. Barracas Central (5B) - Sábado 21 de noviembre a las 15.

(3B) Gimnasia de La Plata vs. Newell’s (6A) - Lunes 23 de noviembre a las 17.

(2A) Boca vs. Independiente Rivadavia (7B) - Miércoles 25 de noviembre a las 21.

*En canchallena.com está disponible el simulador de los cruces de octavos de final.

14 equipos terminaron el campeonato porque no quedaron entre los mejores ocho de sus respectivas zonas: Unión de Santa Fe, Platense, San Lorenzo, Estudiantes de La Plata, Talleres de Córdoba, Deportivo Riestra, Central Córdoba de Santiago del Estero, Sarmiento de Junín, Tigre, Atlético Tucumán, Banfield, Racing, Aldosivi de Mar del Plata y Estudiantes de Río Cuarto.

La final del Torneo Clausura 2026 se disputará el sábado 12 de diciembre en el estadio Único de La Plata con los dos equipos que superen las tres instancias de eliminación directa. Allí, no solo estará en juego el título sino también un boleto a la Copa Libertadores 2027 sino también al Trofeo de Campeones ante Belgrano de Córdoba, ganador del Apertura.

La final del Torneo Clausura se jugará en el estadio Único de La Plata Fernando Massobrio - laplata.gob.ar

Títulos nacionales e internacionales

Boca - 75 títulos

River - 72

Independiente - 45

Racing - 40

Alumni (club extinguido) y San Lorenzo - 22

Estudiantes de La Plata - 20

Vélez - 19

Rosario Central - 14

Huracán - 13

Newell’s y Lanús - 9

Belgrano - 7

Argentinos Juniors, Arsenal, Lomas (club extinguido) y CASI (club extinguido) - 5

Porteño (club extinguido) - 4

Quilmes y Rosario Athletic (club extinguido) - 3

Defensa y Justicia, Banfield, Estudiantil Porteño, Ferro, Gimnasia de La Plata, Sportivo Barracas y Talleres de Córdoba - 2

Atlanta, Central Córdoba de Rosario, Colón, Chacarita, Estudiantes de Buenos Aires, Lomas Academy (club extinguido), Nueva Chicago, Saint Andrew’s (club extinguido), San Martín de Tucumán, Balcarce (club extinguido), Dock Sud, Tigre, Tiro Federal, Patronato, Platense e Independiente Rivadavia - 1

Títulos nacionales