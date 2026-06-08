Cuándo debuta la selección argentina en el Mundial 2026

La selección argentina concentra en Kansas, Estados Unidos, de cara a su participación en el Mundial 2026, cuyo sorteo la ubicó como cabeza de serie del Grupo J y competirá en la primera etapa frente a Argelia, Austria y Jordania con el objetivo inicial de avanzar a 16avos de final en el primer puesto y el final de ser bicampeón del mundo.

Si bien el certamen iniciará el próximo jueves 11 de junio, la albiceleste debutará cinco días después frente a los africanos. El cotejo de la primera fecha está programado a las 22 (hora argentina) en el Arrowhead Stadium de Kansas City y se podrá seguir en vivo por canchallena.com.

Argentinos y argelinos se enfrentaron una sola vez en la historia y fue en un amistoso el 5 de junio de 2007 en el Camp Nou de Barcelona con triunfo sudamericano 4 a 3 con goles de Lionel Messi por duplicado, Carlos Tevez y Esteban Cambiasso. Anthar Yahia, Madjid Bougherra y Nadir Belhadj convirtieron para los africanos.

La Argentina disputó 18 copas del Mundo y no siempre salió victoriosa en su debut. De hecho, en Qatar 2022 perdió con Arabia Saudita 2 a 1. En total, ganó 11 encuentros, igualó uno y perdió seis.

El único antecedente entre la selección argentina y Argelia es de hace casi dos décadas Reuters

Todos los debuts de la selección argentina en los Mundiales

Uruguay 1930: Argentina 1 - 0 Francia.

Argentina 1 - 0 Francia. Italia 1934: Argentina 2 - 3 Suecia.

Argentina 2 - 3 Suecia. Suecia 1958: Argentina 1 - 3 Alemania Federal.

Argentina 1 - 3 Alemania Federal. Chile 1962: Argentina 1 - 0 Bulgaria.

Argentina 1 - 0 Bulgaria. Inglaterra 1966: Argentina 2 - 1 España.

Argentina 2 - 1 España. Alemania 1974: Argentina 2 - 3 Polonia.

Argentina 2 - 3 Polonia. Alemania 1978: Argentina 2 - 1 Hungría.

Argentina 2 - 1 Hungría. España 1982: Argentina 0 - 1 Bélgica.

Argentina 0 - 1 Bélgica. México 1986: Argentina 3 - 1 Corea del Sur.

Argentina 3 - 1 Corea del Sur. Italia 1990: Argentina 0 - 1 Camerún.

Argentina 0 - 1 Camerún. Estados Unidos 1994: Argentina 4 - 0 Grecia.

Argentina 4 - 0 Grecia. Francia 1998: Argentina 1 - 0 Japón.

Argentina 1 - 0 Japón. Corea-Japón 2002: Argentina 1 - 0 Nigeria.

Argentina 1 - 0 Nigeria. Alemania 2006: Argentina 2 - 1 Costa de Marfil.

Argentina 2 - 1 Costa de Marfil. Sudáfrica 2010: Argentina 1 - 0 Nigeria.

Argentina 1 - 0 Nigeria. Brasil 2014: Argentina 2 - 1 Bosnia y Herzegovina.

Argentina 2 - 1 Bosnia y Herzegovina. Rusia 2018: Argentina 1 - 1 Islandia.

Argentina 1 - 1 Islandia. Qatar 2022: Argentina 1 - 2 Arabia Saudita.

Argentina 1 - 2 Arabia Saudita. Estados Unidos-México-Canadá 2026: Argentina vs. Argelia.

En la continuidad de la Copa del Mundo, la albiceleste se medirá con los austríacos el lunes 22 a las 14. Por último, ante los jordanos jugará el domingo 28 a las 23. Estos últimos partidos serán en el AT&T Stadium de Dallas, ciudad a la que el plantel se trasladará desde Kansas para jugar dichos encuentros y luego regresará a su base.

El rival del seleccionado nacional en la primera ronda de eliminación directa de Estados Unidos-México-Canadá 2026 se determinará de acuerdo a la posición que obtenga en la etapa inicial. Si termina como líder, se enfrentará al segundo del Grupo H mientras que en caso de ser segundo chocará contra el primero de esa misma zona que conforman España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde.

Si termina tercera y es una de las ocho mejores entre todas las zonas, en 16vos de final se verá las caras con un líder de alguno de las zonas B, D, G, K o L. El oponente dependerá de su ubicación definitiva como tercero. Par ellos se creará una tabla para determinar, en orden, los mejores y, también, de los otros seleccionados ocupen esa posición de zona.