Cuándo empieza el Mundial 2026

La espera está llegando a su fin. Esta semana comenzará a rodar la pelota en el Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026, la vigésimatercera edición del torneo más importante del planeta que por primera vez en su historia se desarrolla en tres países en simultáno y acapara a 48 seleccionados participantes.

El torneo iniciará el próximo jueves 16 de agosto con el choque entre México y Sudáfrica, correspondiente a la primera fecha del Grupo A, en el mítico estadio Azteca que se convertirá en el primer escenario en ser utilizado en tres citas ecuménicas diferentes porque también fue protagonista en 1970 y 1986. Otra particularidad es que el duelo inaugural tendrá a los mismos protagonistas de la edición Sudáfrica 2010. Aquella vez, con los africanos como anfitriones en el Soccer City de Johannesburgo, empataron 1 a 1 por los goles de Siphiwe Tshabalala y Rafa Márquez.

El primer partido del Mundial 2026 se jugará en el estadio Azteca [e]LI MUZI - XinHua

La primera etapa del campeonato concluirá el 27 de junio, después de otros 71 partidos. Los 16avos de final, instancia que se añadió en el nuevo formato, será del 28 de junio hasta el 3 de julio y los ganadores de los 16 cruces avanzarán a los octavos, previstos entre el 4 y 7 de julio.

Los cuartos de final, con los ocho mejores del certamen, serán del 9 al 11 de julio y las semifinales, el 14 y 15. El penúltimo encuentro del certamen será por el tercer puesto el 18 de julio mientras que un día después tendrá lugar la definición por el título en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Fechas clave del Mundial 2026

11 de junio de 2026: Inicio del torneo.

27 de junio de 2026: Fin de la etapa de grupos.

28 de junio - 3 de julio de 2026: 16avos de final.

4 de julio - 7 de julio: Octavos de final.

9 de julio - 11 de julio: Cuartos de final.

14 y 15 de julio: Semifinales.

18 de julio: Partido por el tercer puesto.

19 de julio: Final.

Cómo ver el Mundial 2026

DSports es el único que tiene los 104 juegos, desde el inaugural del 11 de junio entre México y Sudáfrica en el estadio Azteca hasta la final del 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. La novedad es que las señales de DirecTV se pueden sintonizar en Flow, en los canales 109 y 110, y en la plataforma digital de Paramount+. Es decir, Flow y Paramount+ también dispondrán de todos los cotejos.

TyC Sports es otra de las opciones para ver encuentros de la Copa del Mundo y emitirá 52 partidos. Telefé, por su parte, tendrá 32 duelos y la TV Pública, solo 10. Esta última, de hecho, retransmitirá la producción de DSports. Las tres, en tanto, contarán con los juegos de la selección argentina.

ESPN está en la grilla con Disney+ Premium y a través de la plataforma digital se transmitirán 22 partidos de la fase de grupos, dos de 16avos de final; dos de octavos, un partido de cuartos de final, las semifinales y la final. Serán, en total, 30 encuentros con la selección nacional incluida.

Tabla histórica de campeones del mundo