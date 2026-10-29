Cuándo es el Superclásico del Torneo Clausura 2026

Boca Juniors y River Plate protagonizarán este fin de semana la edición 267° del Superclásico del fútbol argentino, el partido más importante del país y uno de los más relevantes a nivel internacional que esta vez corresponderá al Interzonal de la fecha 15° del Torneo Clausura 2026.

El partido se disputará este domingo 1° de noviembre a las 15 (horario argentino) en la Bombonera con arbitraje de Nicolás Ramírez y se transmitirá en vivo por ESPN Premium y TNT Sports, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 2.25 contra 3.52 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 3.08.

Lo que hay que saber del Superclásico

Boca no solo está en carrera por ganar el Clausura y la Tabla Anual, sino que también está en semifinales de la Copa Argentina -vs. Banfield- y de la Copa Sudamericana -vs. Atlético Mineiro-. Con más de tres años de sequía, el elenco azul y oro puede ganar hasta cinco títulos en lo que queda del 2026.

El xeneize derrotó en su última presentación a Independiente 1 a 0 en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini y se clasificó a los octavos de final del Clausura gracias a que escaló al tercer puesto de la zona A con 27 puntos, la misma cantidad que Vélez, pero con peor diferencia de goles (+10 contra +8); y que Defensa y Justicia, pero con mejor dividendo (+7). Su campaña es de siete triunfos, seis empates y solo una derrota. A su vez, sigue en la cima de la Tabla Anual con 57 unidades junto a Argentinos Juniors y apunta a terminar allí para sumar una estrella.

Leandro Paredes es la gran figura de Boca Juniors y el que comanda los hilos del juego Gonzalo Colini - La Nación

El entrenador Rodolfo Arruabarrena tiene a disposición a todos los futbolistas, con excepción de aquellos que acarrean lesiones de larga duración como Tomás Aranda, Tomás Belmonte, Adam Bareiro y Agustín Marchesín. En ese contexto, se especula con que no habrá demasiados cambios en un 11 inicial que sale casi de memoria.

El arquero será Álvaro Montero y los defensores, Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo ‘Jagger’ Herrera y Lautaro Blanco, quien descansó ante Independiente y su lugar lo ocupó Malcom Braida. En el mediocampo estará Leandro Paredes, quien ya participó desde el arranque en el triunfo ante el Rojo 1 a 0 y después de haberse recuperado en tiempo récord de un desgarro muscular. A sus costados, Milton Delgado y Santiago Ascacíbar.

Las dudas están en la ofensiva porque es la parte de la cancha en la que el ‘Vasco’ Arruabarrena habitualmente hace más cambios. Leonel Flores y Miguel Merentiel parecen inamovibles, pero el centrodelantero, por ejemplo, fue suplente en la ida de semifinales de la Copa Sudamericana ante Vasco Da Gama y lo reemplazó Enner Valencia. El otro lugar se lo disputarían Alan Velasco y Sebastián Villa. De acuerdo a quien elija, es que se definirá el esquema táctico con un volante ofensivo en el caso de que inicie Velasco o con tres delanteros si lo hace el colombiano.

Para los dirigidos por Leonardo Ponzio el Superclásico tiene una transcendencia aun mayor porque necesita maquillar un año muy adverso y, también, quieren tomarse revancha de la caída en el Apertura en el Monumental 1 a 0 con un gol de Paredes de penal.

Tras superar a Racing 1 a 0 en el Monumental, el Millonario llega en alza al choque con Boca. De momento, se ubica cuarto en la zona B con 23 unidades gracias a siete victorias, dos igualdades y cinco caídas mientras que en la Tabla Anual clasifica séptimo con 52, a tres unidades de Vélez que es el último que está ingresando a la Copa Libertadores 2027. Ese es el anhelo de la entidad millonaria, llegar al máximo certamen continental para no tener que competir otra vez en la Sudamericana.

Lucas Martínez Quarta puede volver en River, tras cumplir la fecha de suspensión ante Racing Andre Penner - AP

Ponzio podrá contar para el Superclásico con Lucas Martínez Quarta, quien cumplió la fecha de sanción por acumulación de tarjetas amarillas frente a Racing y es una certeza que regresa, aunque su reemplazante contra la Academia, Lautaro Rivero, marcó el gol del triunfo.

La duda, que se empezará a disipar en los entrenamientos, es si Marcos Acuña está en condiciones de regresar al lateral izquierdo o continúa allí Francisco Ortega. Aníbal Moreno, quien dejó la cancha en el último encuentro, no tiene ninguna lesión y es probable que sea titular porque Fausto Vera está descartado por una lesión muscular. La ofensiva no se toca, con Thiago Almada de enlace entre los volantes Tobías Andrada, Moreno y Tomás Galván con Ángel Correa y Lucas Beltrán.

Posibles formaciones

Boca Juniors: Álvaro Montero, Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Milton Delgado; Alan Velasco o Sebastián Villa; Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Álvaro Montero, Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Milton Delgado; Alan Velasco o Sebastián Villa; Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena. River Plate: Santiago Beltrán, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña o Francisco Ortega; Tobías Andrada, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Thiago Almada, Ángel Correa y Lucas Beltrán. DT: Leonardo Ponzio.

Rodolfo Arruabarrena y Leonardo Ponzio analizan las formaciones de Boca y River, respectivamente, para el Superclásico

El historial

Los dos clubes más importantes del país se enfrentaron 266 veces a lo largo de la historia con 94 victorias para el xeneize y 88 para el Millonario. Empataron en 84 ocasiones.

Por ligas nacionales se cruzaron en 218 oportunidades, con 80 triunfos para el conjunto del barrio porteño de La Boca y 73 para el de Núñez. Hubo 65 igualdades.

se cruzaron en 218 oportunidades, con 80 triunfos para el conjunto del barrio porteño de La Boca y 73 para el de Núñez. Hubo 65 igualdades. Por copas nacionales, en tanto, hay 15 antecedentes y ocho de ellos concluyeron en empate. El Millonario ganó cinco veces y el xeneize, tres.

en tanto, hay 15 antecedentes y ocho de ellos concluyeron en empate. El Millonario ganó cinco veces y el xeneize, tres. En el plano internacional son 32 los partidos en los que se vieron las caras: allí está el historial más parejo porque el equipo de la Ribera cosechó 11 triunfos y el riverplatense, 10. No hubo ganador en tiempo reglamentario en 11 oportunidades.

Los últimos cinco Superclásicos