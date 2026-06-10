Cuándo es la inauguración del Mundial 2026

Este jueves comienza el Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026, el más grande de la historia porque contará con la participación de 48 selecciones, entre ellas la Argentina, que buscará defender el título obtenido en Qatar 2022. Además, habrá otro aspecto inédito: se realizarán tres ceremonias de apertura, una por cada país anfitrión. La primera será este jueves a las 14.30 de la Argentina en el estadio Azteca de la Ciudad de México; la segunda el viernes a las 14.30 en el BMO Field de Toronto; y la tercera el mismo viernes a las 20.30 en el SoFi Stadium de Los Angeles.

Las fiestas inaugurales estarán conectadas por un hilo creativo en común que reinventa la Copa del Mundo a través de la cultura de cada sede. “Comenzando en la Ciudad de México y continuando en Toronto y Los Ángeles, estas ceremonias unirán la música, la cultura y el futbol de una manera que refleje tanto la individualidad de cada nación como la unidad que define este torneo. Es una forma poderosa de comenzar una celebración verdaderamente global”, aseguró el presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), Gianni Infantino.

El Mundial 2026 se realizará en Estados Unidos, México y Canadá, y habrá una fiesta inaugural por sede Judi Bottoni - AP

La celebración encargada de levantar el telón del certamen ecuménico se llevará a cabo en la previa del primero de los 104 partidos de esta edición: México vs. Sudáfrica. Será la reedición del encuentro de Sudáfrica 2010 y la primera vez en la historia de los Mundiales que se repiten los protagonistas del encuentro inaugural. La segunda ceremonia será antes de Canadá vs. Bosnia y Herzegovina; mientras que la tercera se realizará en la previa de Estados Unidos vs. Paraguay.

Ceremonia de Apertura - México

Algunos de los artistas que se presentarán en el estadio Azteca son Shakira, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Los Ángeles Azules y Maná, entre otros. En México, el hilo creativo cobra vida a través del intrincado y festivo arte del papel picado, un poderoso símbolo de tradición, artesanía y alegría del país en cuestión. Además, Shakira y Burna Boy presentarán por primera vez DaiDai, una de las canciones del álbum oficial del Mundial 2026.

Maná será una de las bandas que se presentarán en la Ceremonia de Apertura de la Ciudad de México Gentileza Dale Play

Ceremonia de Apertura - Canadá

Entre las estrellas mundiales de la música que estarán en el BMO Field de Toronto aparecen Michael Bublé, Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince. La ceremonia comienza con un viaje visual por diferentes ciudades de Canadá mientras la cuenta regresiva presenta momentos que mostrarán al país de costa a costa. Además, habrá un un mosaico gigante que reinterpreta el trofeo de la Copa del Mundo y que muestra a los canadienses, su cultura y las comunidades que definen al país.

Ceremonia de Apertura - Estados Unidos

La última fiesta inaugural será en Los Ángeles, la capital mundial del entretenimiento. La celebración la encabezan Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla, a los que se les sumarán otros cantantes o bandas que aún no fueron anunciados. “La lista de artistas refleja la diversidad cultural de Estados Unidos y la vitalidad de sus muchas diásporas, y resalta la influencia del país en la música, el entretenimiento y la cultura pop, a la vez que muestra cómo la música une a las personas de todo el país”, aseguró Infantino.