Cuándo juega Argentina vs. Bolivia, por un amistoso internacional: día, hora y TV

La selección argentina y Bolivia protagonizarán este miércoles en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba un amistoso en el marco de la primera fecha de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) para partidos internacionales después del Mundial 2026. El encuentro está programado para las 21 (horario argentino) y se transmitirá en vivo por televisión a través de TyC Sports y Telefé, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en las plataformas digitales Mi Telefé y TyC Sports Play. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa al juego que arbitrará el colombiano Jhon Ospina, el amplio favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.08 contra 32.0 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 14.50.

Argentina vs. Bolivia: todo lo que hay que saber

Amistoso internacional

Día: Miércoles 30 de septiembre de 2026.

Miércoles 30 de septiembre de 2026. Hora : 21 (horario argentino).

: 21 (horario argentino). Estadio : Mario Alberto Kempes (Córdoba).

: Mario Alberto Kempes (Córdoba). Árbitro : Jhon Ospina (Colombia).

: Jhon Ospina (Colombia). TV : TyC Sports y Telefé.

: TyC Sports y Telefé. Streaming : Flow, DGO, Telecentro Play, TyC Sports Play y Mi Telefé.

: Flow, DGO, Telecentro Play, TyC Sports Play y Mi Telefé. Minuto a minuto: canchallena.com.

La de este miércoles será la primera actuación del equipo argentino después del segundo puesto en la Copa del Mundo, tras perder la final con España 1 a 0. Se trata de un período de transición en el que el entrenador Lionel Scaloni empieza a delinear el futuro del equipo, ya sin Lionel Messi, a la vez que negocia con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) su continuidad en el cargo.

Si bien no hay indicios de si seguirá o no, la lista de convocados hace suponer que no llamó a jugadores para que sean agasajados por el público sino que está mirando hacia adelante y proyectando el futuro sin el emblema y capitán, quien no jugará ante los bolivianos y tendrá su despedida en el tercer encuentro frente a Benín.

La selección argentina arranca la era post Messi con un amistosos frente a Bolivia Tom Weller - dpa DPA

La formación, supone, tendrá a su columna vertebral, con excepción de Enzo Fernández porque está suspendido a raíz de la tarjeta roja que le mostraron contra los españoles. El arquero será Emiliano ‘Dibu’ Martínez y la zaga central la conformarán Cristian ‘Cuti’ Romero, el nuevo capitán; y Lisandro Martínez. Sin Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios ocuparía un lugar en el mediocampo junto a Alexis Mac Allister y Nicolás Paz. El otro lugar se lo disputan Valentín Barco y Franco Mastantuono. Ya sin Messi, la ofensiva la compartirán Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Bolivia, por su parte, ya disputó un amistoso en esta fecha FIFA y fue con derrota ante Paraguay 2 a 0. Dirigido por Óscar Villegas, estuvo a un paso de clasificarse a la Copa del Mundo -perdió el último partido del repechaje ante Irak 2 a 1- y sueña con hacerlo en 2030 a través de unas Eliminatorias de Sudamérica en las que la Argentina, Paraguay y Uruguay no ocuparán plazas porque ya la tienen asegurada como coanfitriones.

Roberto Fernández es titular en el amistoso de Bolivia vs. la selección argentina RODRIGO OROPEZA - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Posibles formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister; Valentín Barco o Franco Mastantuono, Nicolás Paz; Julián Álvarez, Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister; Valentín Barco o Franco Mastantuono, Nicolás Paz; Julián Álvarez, Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni. Bolivia: Guillermo Viscarra; Luis Haquin, Efraín Morales, Diego Arroyo; Diego Medina, Héctor Cuellar, Gabriel Villamil, Roberto Fernández; Miguel Terceros, Fernando Nava y Carlos Melgar. DT: Óscar Villegas.

Cristian Romero y 'Dibu' Martínez, dos de los referentes de la selección argentina post Mundial 2026 JUAN MABROMATA - AFP

Argentina y Bolivia comparten la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y, en consiguiente, se enfrentaron en un sinfín de eliminatorias, torneos y amistosos. Solo en la era de Scaloni como DT, la albiceleste se cruzó cinco veces con los bolivianos y ganó siempre: 2-1 en La Paz por las eliminatorias rumbo a Qatar 2022; 4-1 en Cuiabá por la Copa América 2021; 3-0 en Buenos Aires por las mismas eliminatorias; 3-0 nuevamente en la altura, ya camino al Mundial 2026; y 6-0 en la revancha en 2024.

Tras enfrentar a Bolivia en Córdoba, la selección nacional regresará al predio de Ezeiza para preparar los amistosos siguientes ante Burkina Faso y Benín, ambos en el estadio Monumental. El primero será el sábado 3 de octubre y el otro, el martes 6 con el aliciente de que será la despedida de Lionel Messi.