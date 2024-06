Cuándo juega Argentina vs. Perú, por la Copa América 2024: día, hora y TV

Escuchar

Este sábado, desde las 21 (hora argentina), la selección nacional se enfrenta a Perú en un partido correspondiente a la última fecha del grupo A de la Copa América 2024. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del mexicano César Ramos, se disputa en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Florida, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de DSports, TyC Sports, TV Pública y Telefé. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni, que no contará con Lionel Messi (tiene una molestia en el aductor de la pierna derecha), llega a este compromiso como líder y con puntaje ideal, tras las victorias por 2 a 0 frente a Canadá (goles de Julián Álvarez y Lautaro Martínez) y por 1 a 0 ante Chile (gol de Lautaro Martínez). El seleccionado incaico, por su parte, está último con apenas una unidad: empató 0 a 0 con Chile y perdió 1 a 0 contra Canadá por un tanto de Jonathan David.

Argentina vs. Perú: todo lo que hay que saber

Fecha 3 del grupo A de la Copa América 2024.

Día: Sábado 29 de junio.

Hora: 21 (horario argentino).

Estadio: Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Florida, Estados Unidos.

Árbitro: Mario Escobar (Guatemala).

Al término del duelo ante Chile, Scaloni afirmó que pondrá ante Perú un equipo alternativo. Messi tiene una dolencia muscular que lo privó de desempeñarse al 100% ante el combinado trasandino, aunque completó los 90 minutos. Jugarán los suplentes, los que aún no tuvieron oportunidades. Muy probablemente sumen minutos Alejandro Garnacho, Valentín Carboni y Exequiel Palacios, entre otros. “Vamos a hacer jugar a los que no tuvieron rodaje y también se lo merecen”, anticipó.

Lo del capitán preocupa. La edad no es solo un número y empieza a pasar factura. Distintas molestias o lesiones lo marginaron por completo de varios compromisos en lo que va de la temporada (incluso en la pretemporada de Inter Miami se perdió, entre otros, el amistoso ante Hong Jong XI, lo que derivó en una catarata de críticas hacia la organización y hacia el propio ‘10′ por parte de los espectadores que adquirieron su entrada). No dijo presente en siete partidos con las Garzas y tampoco en los amistosos de la selección argentina en la doble fecha FIFA de marzo ante Costa Rica y El Salvador.

El jueves hizo trabajos de kinesiología y este viernes le harán estudios para determinar si se trata de una simple contractura o hay algo más. En principio, iban a realizarse las placas el miércoles, pero se optó por esperar para que se desinflame la zona afectada. “Me molesta un poco, pero pude terminar jugando, así que espero que no sea nada”, comentó ‘Leo’ tras el duelo ante Chile. Y agregó: “Fue de la nada. Llevo un par de días que vengo de dolor de garganta, fiebre, quizás un poco de eso me paso factura hoy (por el martes), pero no es nada viejo ni nada que traía, simplemente una contractura y veremos”, cerró.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, la selección argentina corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.49 contra los 7.40 que se repagan por un hipotético triunfo de Perú. El empate, por su parte, cotiza cerca de 4.15.

LA NACION