Cuándo juega Boca vs. O’Higgins, por la Copa Sudamericana 2026

Boca Juniors y O’Higgins de Chile se enfrentarán este jueves en la Bombonera en el partido de ida de los 16avos de final de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro está programado para las 21.30 (horario argentino) y se transmitirá en vivo por ESPN, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa al encuentro que arbitrará Andrés Matonte, el amplio favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.29 contra 12.50 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 5.70.

Boca vs. O’Higgins: todo lo que hay que saber

Copa Sudamericana 2026 - 16avos de final - Ida

Día: Jueves 23 de julio de 2026.

Hora: 21.30 (horario argentino).

Estadio: La Bombonera (Buenos Aires).

Árbitro: Andrés Matonte (Uruguay).

TV: ESPN.

Streaming: Flow, DGO, Telecentro Play y Disney+ Premium.

Minuto a minuto: canchallena.com.

El conjunto azul y amarillo tuvo un primer semestre para el olvido y ello derivó en la salida de Claudio Úbeda del cargo de entrenador y la llegada de Rodolfo Arruabarrena. Además de quedarse afuera del Torneo Clausura en octavos de final, en la Copa Libertadores terminó tercero en su zona por detrás de Universidad Católica de Chile y Cruzeiro de Brasil, quedó eliminado de ese torneo y decantó en el que debuta este jueves.

Para el elenco del barrio porteño de la Boca la Sudamericana no es la obsesión, pero apuntará a ser protagonista y está entre los favoritos al título junto a equipos como San Pablo, Gremio, Atlético Mineiro, Santos y River Plate, hipotético rival en las semifinales. Se trata de un campeonato en el que participó en la mayoría de las ediciones -entre 2002 y 2009 fue invitado porque todavía los clubes podían competir en los dos campeonatos de la Conmebol- y es uno de los máximos campeones con dos títulos -2004 y 2005-.

Rodolfo Arruabarrena debutó oficialmente en Boca con un triunfo en la Copa Argentina vs. Sarmiento Juan Jose Garcia

El ‘Vasco’ ya cuenta con Leandro Paredes, quien se incorporó a los entrenamientos tras ser subcampeón del mundo con la selección argentina en el Mundial 2026 y quiere sumar minutos en encuentro de la Sudamericana. Es probable que el entrenador disponga de una formación parecida a la del encuentro ante Sarmiento de Junín por la Copa Argentina con el posible ingreso de Paredes por Milton Delgado y de Dylan Gorosito por el lesionado Leandro Lozano. Además, debutarían los refuerzos Álvaro Montero en el arco y el colombiano Sebastián Villa.

El combinado trasandino, en tanto, es dirigido por el argentino Lucas Bovaglio. En la primera etapa del torneo conformó el Grupo C y se ubicó segundo por detrás de San Pablo con 10 puntos con tres victorias, un empate y dos derrotas. En la primera división de Chile marcha décimo, muy lejos del líder Colo Colo. En su plantel cuenta con varios argentinos: Alan Robledo, Miguel Brizuela, Martín Sarrafiore, Tomás Avilés y Francisco González.

Posibles formaciones

Boca: Álvaro Montero; Dylan Gorosito; Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes o Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Leonel Flores o Alan Velasco, Tomás Aranda, Sebastián Villa; y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Álvaro Montero; Dylan Gorosito; Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes o Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Leonel Flores o Alan Velasco, Tomás Aranda, Sebastián Villa; y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena. O’ Higgins: Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Alan Robledo, Miguel Brizuela, Luis Pavez; Martín Sarrafiore, Felipe Ogaz; Juan Leiva; Francisco González, Thiago Vecino y Bastián Yánez. DT: Lucas Bovaglio.

La última formación de Boca en un partido oficial, por la Copa Argentina 2026

Es la primera vez que ambos clubes se enfrentarán oficialmente, por lo que inaugurarán el historial entre sí.

La revancha de la serie se desarrollará una semana después, el jueves 30 de julio, en Rancagua. El ganador avanzará a los octavos de final y enfrentará a Fortaleza de Paraguay.