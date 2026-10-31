Cuándo juega Boca vs. River, por el Superclásico del Torneo Clausura 2026

El clásico más importante del fútbol argentino vuelve a paralizar los corazones de sus hinchas este domingo, cuando Boca Juniors reciba a River Plate en la Bombonera, con el Interzonal de la fecha 15 del Torneo Clausura 2026 y, a la vez, envuelto en las polémicas entre la dirigencia del Millonario y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El encuentro inicia a las 15 (horario argentino) y se puede ver en vivo por televisión a través de los dos canales que portan los derechos, ESPN Premium y TNT Sports; o minuto a minuto en canchallena.com.

El local, que llega sólido y envalentonado compitiendo en todos los frentes posibles, ya está clasificado a los playoffs de este certamen; mientras que el Millonario, que perdió en las últimas dos ediciones del Superclásico, necesita imperiosamente los tres puntos.

La última vez en la Bombonera fue para Boca, en una tarde soñada para Ezequiel Zeballos, que ya se fue del club Aníbal Greco - La Nación

El xeneize, que viene de ganarle 1 a 0 a Independiente como visitante, está tercero en la tabla de posiciones del Grupo A con 27 puntos al igual que Vélez, que marcha segundo por diferencia de gol, y que Defensa y Justicia, que permanece cuarto. O sea, tiene muchas chances de ser campeón, misma condición que cumple en la Copa Argentina (está en semifinales) y en la Copa Sudamericana (está en la final). Con más frentes abiertos para festejar: porque pelea la Tabla Anual y este mismo Clausura.

El Millonario, por su parte, no tiene asegurado su lugar en la instancia de eliminación directa y se ubica cuarto en la zona B con 23 unidades. En la última jornada venció a Racing por la mínima diferencia como local y necesita seguir escalando en la Tabla Anual o ganar este campeonato para intentar meterse en la Copa Libertadores 2027, algo que no logró en esta temporada además de quedar eliminado rápidamente en todos los compromisos.

En los últimos cinco Superclásicos hubo tres victorias de Boca y dos de River. El xeneize festejó en el Apertura de este año, cuando ganó por 1 a 0 como visitante con un gol de penal de Leandro Paredes. El antecedente más reciente en el barrio porteño de La Boca, en tanto, es del 9 de noviembre de 2025, por el Clausura de ese año, y el local también se impuso: fue 2 a 0 con tantos de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel.

Boca vs. River: todo lo que hay que saber

Fecha 15 del Torneo Clausura 2026.

Día : Domingo 1° de noviembre.

: Domingo 1° de noviembre. Hora : 15 (horario argentino).

: 15 (horario argentino). Estadio : La Bombonera.

: La Bombonera. Árbitro: Nicolás Ramírez.

En el último Superclásico, disputado en abril de este año por el Torneo Apertura, el xeneize ganó 1 a 0 como visitante Rodrigo Abd - AP

Boca vs. River: cómo ver online

El Superclásico está programado para este domingo a las 15 (horario argentino) en la Bombonera y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium y TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real, en tanto, está disponible en canchallena.com.