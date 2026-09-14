Cuándo juega Boca vs. San Pablo por la Copa Sudamericana 2026

Esta semana se disputarán los partidos de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 y una de las series que se cierra es la de San Pablo vs. Boca Juniors con la revancha en el estadio Morumbí de Brasil. El encuentro, que es la continuidad del triunfo del equipo argentino 1 a 0 en la Bombonera, está programado este martes a las 21.30 (hora argentina) y se transmitirá en vivo por TV únicamente a través de DSports, canal que se puede sintonizar online en DGO. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticias actualizadas al instante.

En la previa al juego que arbitrará el uruguayo Gustavo Tejera, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 2.25 contra 3.50 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate, que le daría la clasificación a semifinales al xeneize, llega a 3.25.

San Pablo vs. Boca: todo lo que hay que saber

Copa Libertadores 2026 - Cuartos de final - Vuelta

Día: Martes 15 de septiembre de 2026.

Hora: 21.30.

Estadio: Morumbí (San Pablo, Brasil).

Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguay).

TV: DSports.

Streaming: DGO.

Minuto a minuto: canchallena.com.

El Tricolor tiene la obligación de ganar para, al menos, estirar la llave a los penales. Dirigido por Dorival Júnior, inició su incursión en la Sudamericana en la etapa de grupos y dominó la zona C con 12 unidades gracias a tres triunfos y tres igualdades. Asó, avanzó directamente a octavos, donde se impuso a Bolívar de Bolivia por un global de 4 a 2 -1 a 1 en La Paz y triunfo 3 a 1 de local-.

El sábado pasado jugó por el Brasileirao y perdió 2 a 0 con Palmeiras, resultado con el que sigue undécimo en la tabla de posiciones con nueve triunfos, seis empates y 11 derrotas. En su plantel tiene dos futbolistas argentinos y entre ellos se destaca Jonathan Calleri, exdelantero de Boca que es el capitán y será la gran ausencia en la revancha porque debe cumplir un juego de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas. El otro es el ex-River Plate y Talleres de Córdoba Enzo Díaz.

Luciano es una las principales cartas ofensivas de San Pablo Gustavo Garello - AP

El conjunto argentino, por su parte, afrontará el cotejo con la ventaja que consiguió de local y tiene ante sí una gran prueba para dar un paso adelante en una temporada donde, por ahora, no tuvo alegrías más allá del triunfo en el Superclásico ante River.

Lo positivo para Rodolfo Arruabarrena es que recuperó a Milton Delgado y volverá a ser titular en el mediocampo. Atrás se mantendrá Facundo ‘Jagger’ Herrera porque Ayrton Costa continúa recuperándose de una dolencia muscular mientras que Alan Velasco sigue en ofensiva en lugar del también lesionado Tomás Aranda.

Boca accedió entre los ocho mejores del certamen continental tras eliminar en octavos a Recoleta de Paraguay por un global de 7 a 1, 3 a 1 en la ida y 4 a 0 en la vuelta. Antes, en 16avos de final superó a O’Higgins de Chile por penales 4 a 3, luego de igualar 1 a 1 en el global. En el primer semestre, todavía con Claudio Úbeda como DT, compitió en la Copa Libertadores y terminó tercero en su zona por detrás de Universidad Católica de Chile y Cruzeiro de Brasil, por lo que decantó en la Sudamericana.

Posibles formaciones

San Pablo: Rafael, Domingos Duarte, Robert Arboleda, Sabino; Lucas Ramón, Pablo Maia, Marcos Antônio; Iago Borduchi, Artur, Luciano y Ferreira. DT: Dorival Júnior.

Rafael, Domingos Duarte, Robert Arboleda, Sabino; Lucas Ramón, Pablo Maia, Marcos Antônio; Iago Borduchi, Artur, Luciano y Ferreira. DT: Dorival Júnior. Boca Juniors: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Leonel Flores. DT: Rodolfo Arruabarrena.

El ganador avanzará a las semifinales y enfrentará a quien se imponga de la llave entre Independiente Santa Fe y Vasco Da Gama de Brasil, que en la ida empataron 0 a 0 en Colombia.

El historial entre Boca y San Pablo tiene 13 partidos oficiales con seis alegrías de Boca, cuatro de San Pablo y tres empates. La última vez que ambos clubes se habían enfrentado fue en la Copa Sudamericana 2007. En la primera etapa -octavos de final- de un certamen que por entonces solo tenía instancias de eliminación directa, el xeneize ganó 2 a 1 en la Bombonera y perdió 1 a 0 en Brasil, por lo que quedó eliminado porque su rival anotó más tantos de visitante.