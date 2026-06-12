Cuándo juega Brasil vs. Marruecos por el Mundial 2026

Brasil y Marruecos levantarán el telón del Grupo C del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 con el partido correspondiente a la primera fecha que protagonizarán este sábado desde las 19 (hora argentina) en el estadio MetLife de Nueva Jersey. El duelo se transmitirá en vivo por televisión a través de DSports y Telefé, canales que se pueden sintonizar online en DGO, Flow, Telecentro Play y Mi Telefé; y en las plataformas digitales Disney+ Premium y Paramount+. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa al juego que arbitrará el esloveno Slavko Vinčić, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el equipo sudamericano con una cuota máxima de 1.71 contra 5.63 que cotiza su derrota, es decir una victoria de los africanos. El empate llega a 3.85.

Brasil vs. Marruecos: todo lo que hay que saber

Mundial 2026 - Grupo C - Fecha 1

Día: Sábado 13 de junio.

Hora: 19 (hora argentina).

Estadio: MetLife Stadium (Nueva Jersey, Estados Unidos).

Árbitro: Slavko Vinčić (Eslovenia).

TV: DSports y Telefé.

Streaming: DGO, Flow, Telecentro Play, Mi Telefé, Disney+ Premium y Paramount+.

Minuto a minuto: canchallena.com.

El partido es uno de los más atractivos que ofrece la primera etapa del torneo, de los 72 que tiene en total porque tendrá cara a cara al sexto y séptimo clasificado, respectivamente, del ranking de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA). De hecho, al menos en la instancia inicial, no se cruzarán entre sí dos combinados mejor posicionados que ellos.

La Canarinha se clasificó a la cita ecuménica con el quinto puesto de las eliminatorias sudamericanas y quiere volver a ser protagonista en el certamen del que es el máximo ganador con cinco títulos, pero que no conquista desde Corea-Japón 2002 con una gran desazón en 2014, cuando fue anfitrión.

Carlo Ancelotti llevó a la selección de Brasil al Mundial 2026 y quiere darle el sexto título Lee Jin-man - AP

Por su historia, el plantel y la conducción del entrenador italiano Carlo Ancelotti, es una de las máximas favoritos a levantar el trofeo y tiene un debut complejo que afrontará sin Neymar Jr., quien padece una lesión muscular en el gemelo derecho. La presencia del astro de Santos estuvo en duda hasta que el DT anunció la lista de convocados porque su presente dista de ser el ideal y, además, padeció varias dolencias que le impidieron tener regularidad. Sin embargo, Ancelotti entendió el impacto que hubiese significado la no convocatoria de ‘Ney’ y se ahorró un dolor de cabeza, sobre todo ante un mal resultado.

En la preparación para la Copa del Mundo, Brasil disputó cuatro amistosos este año y los dos de la fecha de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) de marzo fueron ante rivales de calibre como Francia -perdió 2 a 1- y Croacia -le ganó 3 a 1-. Hace unas semanas doblegó a Panamá 6 a 2 y a Egipto 2 a 1.

Neymar se perderá el debut de Brasil en el Mundial 2026 por una lesión muscular Martín Mejía - AP

Los africanos fueron la gran revelación de Qatar 2022 -cuarto puesto- y tienen en su plantel a varios de los jugadores que protagonizaron aquella gesta como el arquero Yassine Bounou, el lateral derecho Achraf Hakimi, los volantes Sofyan Amrabat y Brahim Díaz; y el delantero Hakim Ziyech. En contapartida, a último momento sufrió las bajas sensibles de Nayef Aguerd y Abde Ezzalzouli, ambos por lesión.

El equipo marroquí accedió a la cita ecuménica a través de la eliminatorias de la Confederación Africana de Naciones (CAF), en la que ganó los ocho partidos que disputó en su zona y logró el pasaje dos fechas antes de concluir el fixture. Su gran presente, que comenzó en Qatar 2022, tiene la reciente coronación en la Copa África gracias a que, después de perder la final con Senegal, fue favorecido por un fallo de la CAF y ganó el título en “el escritorio”. Antes, además, había conquistado la Copa Árabe.

Achraf Hakimi es la gran estrella que tiene Marruecos PAUL ELLIS - AFP

En el camino al Mundial 2026 disputó cinco amistosos con tres triunfos y dos empates. Igualó ante Ecuador 1 a 1, le ganó a Paraguay 2 a 1, Burundi 5 a 0 y Madagascar 4 a 0; e igualó frente a Noruega 1 a 1.

Posibles formaciones

Brasil: Alisson; Danilo o Wesley, Marquinhos, Gabriel, Alex Sandro; Bruno Guimarães, Casemiro; Raphinha, Vinícius Jr., Matheus Cunha y Gabriel Martinelli. DT: Carlo Ancelotti.

Alisson; Danilo o Wesley, Marquinhos, Gabriel, Alex Sandro; Bruno Guimarães, Casemiro; Raphinha, Vinícius Jr., Matheus Cunha y Gabriel Martinelli. DT: Carlo Ancelotti. Marruecos: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Youssen Belammari; Sofyan Amrabat, Neil El Aynaoui, Azz-Eddine Ounahi, Brahim Díaz, Bilal El Khannous, e Ismael Saibari. DT: Mohamed Ouahbi.

La selección de Marruecos es la última campeona de África, tras el polémico fallo de la Confederación Africana de Fútbol tras la final que perdió ante Senegal STR - AP

Ambos países se enfrentaron dos veces en la historia, con un triunfo por lado. En 2023 protagonizaron un amistoso y lo ganó Marruecos 2 a 1 mientras que en el Mundial Francia 1998 también compartieron el grupo y ganó Brasil 3 a 0.

El otro encuentro del Grupo C lo protagonizarán Haití y Escocia el mismo sábado 13 de junio, pero a las 22 (hora argentina) en el estadio de Boston con arbitraje de Mustapha Ghorbal.