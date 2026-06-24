Cuándo juega la selección argentina en el Mundial 2026

La selección argentina está tranquila y relajada en el Mundial 2026. Después de las dos victorias que consiguió en las dos fechas del Grupo J, con la clasificación a 16vos asegurada, vive el presente sin tanta presión. Y en este sentido también, ultima detalles de cara a la tercera y última fecha de la zona en la que este sábado se enfrentará a Jordania, uno de los cuatro debutantes que tiene esta Copa del Mundo. Todos los detalles están en canchallena.com.

El próximo partido de la albiceleste, campeona en ejercicio, será en Dallas desde las 23 de la argentina. Y como ya está segura en la siguiente instancia, el DT Lionel Scaloni dispondría de un equipo alternativo para dosificar esfuerzos y cuidar lesionados.

El encuentro se podrá ver por televisión en Telefé, TyC Sports, TV Pública y DSports, y por streaming en Disney+ Premium y Paramount+.

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Con la base del plantel que levantó el trofeo en Asia hace tres años y medio, la Argentina busca su cuarta estrella tras las obtenidas en Argentina 1978, México 1986 y Qatar 2022. Su rival de turno es uno de los cuatro debutantes de esta edición, aunque no logró mostrar una buena imagen y ya quedó eliminado tras perder por 3 a 1 con Austria y por 2 a 1 con Argelia.

El de este sábado será el primer enfrentamiento de la historia entre ambos países. La Argentina se cruzó cinco veces contra selecciones asiáticas en Mundiales, con un saldo de cuatro victorias y apenas una derrota en el partido más reciente: 2 a 1 vs. Arabia Saudita en el comienzo de Qatar 2022. Previamente le ganó 3 a 1 a a Corea del Sur en México 1986 y 4 a 1 en Sudáfrica 2010, 1 a 0 a Japón en Francia 1998, y 1 a 0 a Irán en Brasil 2014.

Fixture y resultados del Grupo J del Mundial 2026, con la Argentina

Fecha 1

Argentina 3 - 0 Argelia.

Austria 3 - 1 Jordania.

Fecha 2

Argentina 2 - 0 Austria.

Jordania 1 - 2 Argelia.

Fecha 3

Argelia vs. Austria – Domingo 28 de junio a las 23 en el Arrowhead Stadium de Kansas.

Jordania vs. Argentina – Domingo 28 de junio a las 23 en el AT&T Stadium de Dallas.

Una vez consumado el Grupo J, el propio, y el H, la Argentina sabrá contra qué rival jugará los 16vos de final. En el escenario aparecen España, Uruguay, Cabo Verde o Arabia Saudita, que se enfrentan este viernes. En este sentido, como la Furia Roja va contra el Charrúa y los africanos contra asiáticos, todo está abierto. Con resultados sorpresivos en las primeras jornadas, los cuatro tienen posibilidades de todo. El oponente será el que resulte segundo (en este Mundial también clasifican los ocho mejores terceros).