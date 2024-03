Escuchar

La selección argentina Sub 23 se encuentra en Puebla, México, donde el próximo lunes jugará un segundo amistoso contra el local, luego de la victoria 4 a 2 el viernes pasado en el estadio El Encanto en Mazatlán. Los partidos son en el marco de la preparación para los Juegos Olímpicos París 2024, cuyo sorteo lo dejó como cabeza de serie del grupo B.

El duelo entre el Tri se disputará desde las 23 (hora argentina) y se transmitirá en vivo por DSports, por lo que también se podrá ver online a través de la plataforma digital DGO. Para Javier Mascherano será otra buena prueba para continuar afianzando la idea de un plantel que probablemente no cuente con todas sus mejores cartas para la cita olímpica porque, al no ser una competencia de la FIFA, los clubes no estarán obligados a ceder a los futbolistas y los negarán, sobre todo los de Europa.

En el primer cotejo el DT dispuso una formación con Fabricio Iacovich; Joaquín García, Ian Glavinovich, Aaron Quirós; Alan Varela, Cristian Medina; Matías Soulé, Thiago Almada, Pablo Solari; y Lucas Beltrán. Los goles de la victoria fueron un par de Beltrán, los que inclinaron la balanza a favor de la albiceleste, Almada y Soulé. Más allá del buen resultado, para el segundo cotejo es probable que Mascherano realice algunas modificaciones con la intención de darle minutos a todos los convocados. Entre lo que corren con ventaja para ingresaron sobresalen Marco Pellegrino, Román Vega, Federico Redondo, Claudio Echeverri y Nicolás Paz. También son parte del plantel Facundo Sanguinetti, Juan Sforza, Luciano Gondou, Santiago Castro y Juan Nardoni.

La formación de la selección argentina en el primer amistoso contra México @Argentina

La semana pasada se diagramaron los grupos de París 2024 y la albiceleste quedó en el B. Su debut será el 24 de julio en el Estadio Geoffroy-Guichard de Saint-Étienne ante Marruecos, campeón de la última Copa Africana de Naciones Sub 23. Luego, el 27 de julio, se medirá en el Stade de Lyon ante el tercer clasificado de la Copa Asiática Sub 23 -se definirá del 15 de abril al 3 de mayo en Qatar- y cerrará la etapa de grupos el 30 de julio, nuevamente en el Stade de Lyon, contra Ucrania, tercero en la Eurocopa Sub 21. Los dos mejores de cada zona avanzarán a los cuartos de final.

Mascherano, en diálogo con el sitio oficial de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), destacó la importancia del certamen que él ganó dos veces como jugador: “Se trata de una experiencia diferente a las que acostumbramos. El jugador de fútbol suele estar aislado, e ir del hotel al entrenamiento y del partido al hotel. Unos Juegos Olímpicos te dan la posibilidad de convivir con atletas de todo el mundo. Es enriquecedor poder estar en una villa olímpica con los mejores y ver cómo se preparan para la competición”.