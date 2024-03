Escuchar

La selección argentina Sub 23 se prepara para disputar los Juegos Olímpicos París 2024. En ese contexto, el equipo dirigido por Javier Mascherano aprovechó la fecha FIFA para afrontar dos amistosos ante México con la presencia de las principales figuras que podrían formar parte de la convocatoria en la cita olímpica y que, si los encuentros no se disputasen en la ventana internacional, no serían citados ante la negativa de los clubes, como es el caso de Alan Varela (Porto), Matías Soulé (Frosinone), Nicolás Paz (Real Madrid) y Lucas Beltrán (Fiorentina).

Este viernes se jugó el primero de los dos partidos programados ante el Tri y la Argentina se quedó con el triunfo por 4 a 2 gracias a los goles de Beltrán en dos oportunidades, Thiago Almada y Soulé, quien convirtió un tanto digno de ser nominado para el Premio Puskas. El equipo titular formó con: Fabricio Iacovich; Joaquín García, Ian Glavinovich, Aaron Quirós; Alan Varela, Cristian Medina; Matías Soulé, Thiago Almada, Pablo Solari; y Lucas Beltrán.

El próximo compromiso contra el conjunto azteca será este lunes 25 de marzo a las 23 (horario argentino), en Puebla.

El grupo de la Argentina en los Juegos Olímpicos

En los Juegos Olímpicos, el sorteo de esta semana dispuso que el combinado albiceleste sea cabeza de serie del grupo B. Iniciará su camino el 24 de julio en el Estadio Geoffroy-Guichard de Saint-Étienne ante Marruecos, campeón de la última Copa Africana de Naciones Sub 23; el 27 de julio, en tanto, se medirá en el Stade de Lyon ante el tercer clasificado de la Copa Asiática Sub 23 -se definirá del 15 de abril al 3 de mayo en Qatar- y cerrará la etapa de grupos el 30 de julio, nuevamente en el Stade de Lyon, contra Ucrania, tercero en la Eurocopa Sub 21. Los dos mejores de cada zona avanzarán a los cuartos de final.

LES JEUX SONT FAITS ! ✅

Voici les groupes du tournoi olympique de football masculin qui se déroulera du 24 juillet au 9 août 💥



Qui sortira du groupe ? Qui peut être la surprise ? Qui est favori ?

Maintenant faîtes vos Jeux 🤩#Paris2024 pic.twitter.com/GpHc9EGwwV — Paris 2024 (@Paris2024) March 20, 2024

Javier Mascherano y la importancia de los Juegos Olímpicos

El DT albiceleste, bicampeón olímpico en Atenas 2004 y Pekín 2008, habló con el sitio oficial de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sobre París 2024. “Es importante tener tiempo prudente para ir conociendo a los rivales de los Juegos Olímpicos; pronto comenzaremos con los análisis”, comentó el técnico argentino. “Se trata de una experiencia diferente a las que acostumbramos. El jugador de fútbol suele estar aislado, e ir del hotel al entrenamiento y del partido al hotel. Unos Juegos Olímpicos te dan la posibilidad de convivir con atletas de todo el mundo. Es enriquecedor poder estar en una villa olímpica con los mejores y ver cómo se preparan para la competición”, afirmó.