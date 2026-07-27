Cuándo juega River por la Copa Sudamericana 2026

La Copa Sudamericana 2026 es el torneo más importante que disputa River Plate en el segundo semestre de la temporada y el que anhela volver a ganar para sumar un título y acceder a la posibilidad de competir por más trofeos y, sobre todo, clasificarse a la anhelada Copa Libertadores de la cual este año se quedó afuera por su irregular campaña en 2026 en los torneos Apertura y Clausura de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

El Millonario inició su incursión en el certamen continental en la primera etapa, donde dominó el Grupo H con 14 puntos producto de cuatro victorias y dos empates. Compitió con Bragantino de Brasil, Carabobo de Venezuela y Blooming de Bolivia.

Es así que se clasificó directamente a octavos de final sin pasar por el repechaje y espera rival, que será el ganador de la serie que protagonizan Independiente Santa Fe de Colombia vs. Caracas de Venezuela. En la ida se impuso el conjunto cafetero 2 a 0 y la revancha se jugará este jueves en la capital venezolana.

La segunda instacia de eliminación directa del segundo certamen en importancia de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebo) está programada para mediados de agosto. El conjunto de Eduardo Coudet visitará a Santa Fe o Caracas entre el 11 y 13 de agosto y lo recibirá a la semana siguiente, entre el 18 y 20, en el estadio Monumental.

En caso de imponerse, se meterá entre los ocho mejores y sus posibles rivales son Olimpia de Paraguay, Independiente Medellín de Colombia y Vasco Da Gama de Brasil. En semifinales, en tanto, aparece Boca como un potencial rival o San Pablo, Gremio o Bolívar de Bolivia.

La definición de la Copa Sudamericana 2026 será el sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano de Barranquilla, en Colombia. Si llega hasta allí, el Millonario podría enfrentarse con, entre otros, Atlético Mineiro, Santos, Nacional de Uruguay, Botafogo, Tigre o Lanús.

Eduardo Coudet está en el ojo de la tormenta porque River no levanta cabeza Gonzalo Colini - La Nación

Para ser protagonista en el plano internacional, River tiene la imperiosa necesidad de elevar su nivel, sobre todo porque invirtió miles de millones de dólares y reforzó el plantel con jugadores de la talla de Ángel Correa, Nicolás Otamendi, Mauro Arambarri, Giovanni González Apud, Rafael Santos Borré y Lucas Beltrán.

En el Torneo Clausura comenzó con el pie izquierdo, con una derrota frente a Barracas Central 1 a 0 en el estadio Monumental que encendió alarmas en un club donde la paciencia de los hinchas se agota rápido, más aun sin Marcelo Gallardo en el banco de suplentes.

River Plate perdió con Barracas Central en su debut en el Torneo Clausura 2026 Gonzalo Colini

El Millonario no disputaba la Copa Sudamericana, certamen que ganó en 2014 y del que fue finalista en 2003 -perdió con Cienciano de Perú-, desde el 2015. Desde entonces, transitó sostenidamente su camino internacional en la Copa Libertadores, pero en la temporada pasada del fútbol argentino tuvo un desempeño irregular y no pudo entrar al máximo certamen continental.

Fixture de River en 2026