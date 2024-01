escuchar

Este viernes, desde las 17 (hora argentina), Tottenham y Manchester City se enfrentan en un partido correspondiente a los 16vos de final de la FA Cup 2023-24. El encuentro, que contará con la presencia de los argentinos campeones del mundo Cristian ‘Cuti’ Romero y Julián Álvarez, se disputa en el Tottenham Hotspur Stadium y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Star+.

Los Spurs accedieron a la ronda de los 32 mejores equipos del certamen inglés tras derrotar por la mínima diferencia a Burnley, gracias a una anotación del lateral derecho español Pedro Porro. El combinado citizen, por su parte, dejó en el camino a Huddersfield luego de un contundente 5 a 0 con goles Phil Foden en dos oportunidades, Julián Álvarez, Jeremy Doku y Ben Jackson en contra.

En el último enfrentamiento entre ambos, en el marco de la fecha 14 de la vigente Premier League, igualaron 3 a 3 en el Etihad Stadium. Los goles del equipo local fueron convertidos por Son Heung-Min en contra, Phil Foden y Jack Grealish; mientras que para los Spurs convirtieron Giovani Lo Celso, quien no disputará el encuentro de FA Cup por lesión, Dejan Kulusevski y Son Heung-Min.

Tottenham vs. Manchester City: todo lo que hay que saber

16vos de final de la FA Cup 2023-24.

Día: Viernes 26 de enero.

Hora: 17 (horario argentino).

Estadio: Tottenham Hotspur Stadium.

TV: ESPN.

Streaming: Star+.

En la previa del encuentro, ambos entrenadores brindaron una conferencia de prensa. Ange Postecoglou, DT de Tottenham, aseguró que su equipo no cambiará la manera de jugar -aunque buscarán ‘adaptarse’- más allá de que se enfrente al último campeón del mundo: “Respetamos que estemos jugando contra un oponente muy, muy bueno. Cuando juegas contra un equipo de ese calibre, tu juego tiene que adaptarse. Sabemos que habrá momentos en los que estaremos bajo presión, independientemente de la estrategia. Con la posesión vamos a seguir presionando y siendo lo que queremos ser”, comentó.

Ange Postecoglou es uno de los DT que más sorprendió en lo que va de la temporada 2023-24 Jon Super - AP

En tanto, Josep ‘Pep’ Guardiola, estratega de Manchester City, habló sobre la dificultad de su equipo para convertir goles en el nuevo estadio de Tottenham, recinto en el que sus futbolistas no lograron convertir en cinco visitas: “Para pasar hay que marcar goles, de lo contrario es imposible. Esta es una oportunidad para romper la estadística (...) La sensación es que la mayoría de las veces fuimos excepcionales. Bueno, esa no es la palabra correcta porque no pudimos ganar, pero jugamos muy bien”, afirmó.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Manchester City corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este viernes y, consecuentemente, con el boleto a los octavos de final. En caso de lograrlo, Betsson paga cuotas de hasta 1.70 contra los 4.50 que se repagan por un hipotético triunfo de Tottenham. El empate, por su parte, cotiza cerca de 4.33.

Posibles formaciones

Tottenham : Guglielmo Vicario; Pedro Porro, Cristian Romero, Micky van de Ven, Iyenoma Udogie; Pierre-Emile Hoejbjerg, Rodrigo Bentancur, Oliver Skipp; Brennan Johnson, Richarlison y Timo Werner.

: Guglielmo Vicario; Pedro Porro, Cristian Romero, Micky van de Ven, Iyenoma Udogie; Pierre-Emile Hoejbjerg, Rodrigo Bentancur, Oliver Skipp; Brennan Johnson, Richarlison y Timo Werner. Manchester City: Ederson; Kyle Walker, Ruben Dias, Nathan Aké y Josko Gvardiol; Mateo Kovacic, Rodri; Bernardo Silva, Phil Foden, Doku y Julián Álvarez.