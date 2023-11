escuchar

Con un golazo de chilena a los 2′, Alejandro Garnacho encaminó este domingo la gran victoria de Manchester United ante Everton 3 a 0 como visitante por la 14ª fecha de la Premier League 2023/24. Fue su primer tanto en el certamen en 11 partidos, aunque en la mayoría de ellos ingresó desde el banco de suplentes, y es probable que compita por el premio Puskás a la mejor conquista de la temporada.

El argentino enmudeció Goodison Park, donde muchos aficionados del local todavía ni siquiera se habían acomodado en sus asientos. Rashford recibió un pase largo cruzado, habilitó a Diogo Dalot y, este, antes de que se le terminara el campo de juego, envió un centro que cruzó toda el área y encontró del otro lado al delantero argentino. Lo que hizo aun más impactante la definición es que el jugador de la selección argentina tuvo que retroceder varios pasos sobre sí mismo, se perfiló sin perder de vista la pelota, se elevó y ejecutó cruzado. Jordan Pickford se estiró, pero no pudo hacer nada.

En la celebración el joven de 19 años le hizo honor a su excompañero Cristiano Ronaldo y saltó con los brazos estirados frente a los hinchas rivales. Enseguida, se dio vuelta y recibió a los jugadores de Los Diablos Rojos que fueron abrazarlo con un gesto en su rostro de ‘más o menos’, en referencia al gran tanto que anotó. Mientras enfilaba hacia su campo para que se reanude el juego, repitió el ademán con su mano derecha y, de vuelta, mirando hacia las tribunas.

Luego, en el complemento, Marcus Rashford acertó un penal a los 56′ y el francés Anthony Martial cerró la cuenta con una gran definición mano a mano con el arquero. Con la victoria, Manchester United acumula 24 puntos y ascendió al sexto puesto de un campeonato donde ganó ocho partidos y perdió cinco. No tiene empates. De momento, está a seis unidades del líder, Arsenal con 30, y en zona de clasificación a la Europa League teniendo en cuenta que resta más de una rueda para concluir el torneo.

Alejandro Garnacho lleva dos goles en la temporada y uno por la Premier League 2023/24 Jon Super - AP

La anotación es una inyección anímica importante para Garnacho, que comenzó la temporada siendo titular en Manchester United y, sin grandes actuaciones, perdió su lugar por decisión del entrenador neerlandés Erik ten Hag. De los 11 encuentros que disputó en la Premier League, incluido vs. Everton, inició en cinco. En otros seis ingresó desde el banco de suplentes y en otros dos no tuvo acción, aunque fue convocado. También disputó dos cotejos en la Carabao Cup y marcó un gol.

Su bajo rendimiento, además, le privó de ser convocado por Lionel Scaloni a la selección argentina para la última ventana de las eliminatorias sudamericanas, en la que el combinado campeón del mundo perdió 2 a 0 con Uruguay como local en la Bombonera y derrotó a Brasil 1 a 0 en el Maracaná. El entrenador, cuya continuidad está en duda por lo que manifestó luego de la histórica victoria en Río de Janeiro, explicó porqué se quedó afuera de la lista y aclaró que lo sigue teniendo en cuenta: “Ale no está por un tema futbolístico. Todos quieren estar, pero hay veces que la parte humana juega y traerlo para que no juegue no me parece saludable. Es un chico que está en nuestra órbita”.