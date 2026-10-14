Cuándo se entrega el Balón de Oro 2026

El Balón de Oro es el premio más importante que se otorga en el mundo del fútbol y la ceremonia de la edición 2026, en la que se tiene en cuenta lo hecho por jugadores y clubes entre el 3 de agosto de 2025 y el 19 de julio de 2026, es inminente. Llega con una gran expectativa respecto de quién ganará cada terna porque hay más paridad que lo habitual. Entre los grandes candidatos está Lionel Messi. Una vez más.

La gala de la prestigiosa distinción de la revista France Football tendrá lugar el próximo lunes 26 de octubre en The London Palladium de Londres, Inglaterra, espacio que reemplaza al habitual Teatro del Châtelet de París.

El francés Ousmane Dembélé ganó el Balón de Oro en 2025 y podría repetir en esta edición FRANCK FIFE - AFP

En la gala se reconocerá a los mejores futbolistas de las ramas masculina y femenina de la temporada como así también a los mejores entrenadores, arqueros y futbolistas Sub 21 y clubes de todo el mundo. Quienes votaron fueron los 100 periodistas de los 100 primeros países del ranking mundial de la FIFA.

Todos los nominados al Balón de Oro 2026

Mejor jugador

Jude Bellingham (Real Madrid)

Pau Cubarsí (Barcelona)

Marc Cucurella (Chelsea/Real Madrid)

Ousmane Dembélé (PSG)

Luis Díaz (Bayern Múnich)

Bruno Fernandes (Manchester United)

Erling Haaland (Manchester City)

Gabriel (Arsenal)

Harry Kane (Bayern Múnich)

Achraf Hakimi (PSG)

Lamine Yamal (Barcelona)

Khvicha Kvaratskhelia (PSG)

Marquinhos (PSG)

Sadio Mané (Al Nassr)

Lautaro Martínez (Inter)

Kylian Mbappé (Real Madrid)

Nuno Mendes (PSG)

Lionel Messi (Inter Miami)

(Inter Miami) Michael Olise (Bayern Múnich)

Joao Neves (PSG)

Willian Pacho (PSG)

Julián Quiñones (Al Qadsiah)

Declan Rice (Arsenal)

Rodri (Manchester City/Barcelona)

Fabián Ruiz (PSG)

Ferrán Torres (Barcelona/PSG)

William Saliba (Arsenal)

Dayot Upamecano (Bayern Múnich)

Vinicus Jr (Real Madrid)

Vitinha (PSG)

Lionel Messi, Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Rodri y Harry Kane, los principales candidatos a ganar el Balón de Oro 2026 Canchallena

Mejor jugadora

Selma Bacha (Lyon)

Barbra Banda (Orlando Pride)

Esmee Brugts (Barcelona)

Klara Bühl (Bayern Múnich)

Mariona Caldentey (Arsenal)

Scarlett Camberos (Club América)

Kerstin Casparij (Manchester City)

Temwa Chawinga (Kansas City)

Cata Coll (Barcelona)

Melchie Dumornay (Lyon)

Caroline Graham Hansen (Barcelona)

Alex Greenwood (Manchester City)

Patri Guijarro (Barcelona)

Pernille Harder (Bayern Múnich)

Yui Hasegawa (Manchester City)

Rose Lavelle (Gotham FC)

Mapi León (Barcelona/London City Lionesses)

Lorena (Kansas City)

Melvine Malard (Manchester United/Chelsea)

Manaka Matsukubo (North Carolina Courage/Chelsea)

Vivianne Miedema (Manchester City)

Ewa Pajor (Barcelona)

Claudia Pina (Barcelona)

Alexia Putellas (Barcelona/London City Lionesses )

Wendie Renard (Lyon)

Alessia Russo (Arsenal)

Khadija Shaw (Manchester City)

Momoko Tanikawa (Bayern Múnich)

Caroline Weir (Real Madrid/Lyon)

Tessa Wullaert (Inter/Como)

Mejor entrenador masculino

Mikel Arteta (Arsenal)

Luis De la Fuente (Selección de España)

Unai Emery (Aston Villa)

Vincent Kompany (Bayern Múnich)

Luis Enrique (París Saint Germain)

El entrenador de la selección de España, Luis De la Fuente, está entre los candidatos a mejor entrenador Alberto Gardin - ZUMA Press Wire DPA

Mejor entrenador femenino

Jonathan Giráldez (Olympique Lyon)

Andrée Jeglertz (Manchester City)

Nils Nielsen (Selección de Japón)

Pere Romeu (Barcelona)

Elena Sadiku (BK Häcken)

Mejor arquero

Yassine Bounou (Al-Hilal)

Thibaut Courtois (Real Madrid)

Gregor Kovel (Borussia Dortmund)

Joan García (Barcelona)

Édouard Mendy (Al-Ahli)

Emiliano Martínez (Aston Villa/Chelsea)

(Aston Villa/Chelsea) David Raya (Arsenal)

Vozinha (Colo Colo)

Unai Simón (Athletic Bilbao)

Matvey Safonov (París Saint Germain)

Emiliano 'Dibu' Martínez está otra vez ternado para recibir el premio de Mejor Arquero JUAN MABROMATA - AFP

Mejor arquera

Ann-Katrin Berger (Gotham FC)

Cata Coll (Barcelona)

Hannah Hampton (Chelsea)

Lorena (Kansas City Current)

Ayaka Yamashita (Manchester City)

Mejor club masculino

Arsenal (Inglaterra)

Bayern Múnich (Alemania)

Bodø/Glimt (Noruega)

Flamengo (Brasil)

París Saint Germain (Francia)

Mejor club femenino

Barcelona (España)

Bayern Múnich (Alemania)

América (México)

Manchester City (Inglaterra)

Olympique Lyon (Francia)

Mejor jugador Sub 21

Kerim Alajbegović (Salzuburgo/Juventus)

Ayyoub Bouaddi (Manchester City)

Pau Cubarsí (Barcelona)

Yan Diomandé (Leipzig/Real Madrid)

Lennart Karl (Bayern Múnich)

Éli Junior Kroupi (Bournemouth)

Lamine Yamal (Barcelona)

Johan Manzambi (Friburgo/Aston Villa)

Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen)

Warren Zaïre-Emery (París Saint Germain)

Pau Cubarsí es el gran favorito a quedarse con el premio al Mejor Jugador Sub 21 DAVID RAMOS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Mejor jugadora Sub 21

Veerle Buurman (Chelsea)

Vicky López (Barcelona)

Felicia Schröder (Real Madrid)

Clara Serrajordi (Barcelona)

Lily Yohannes (Lyon)