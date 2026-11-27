Estudiantes de La Plata afrontará este sábado su sexta final de la Copa Libertadores. Será ante Palmeiras en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay, para ponerle fin a la edición 2026 del torneo más importante de Sudamérica a nivel de clubes. La definición comenzará a las 17 (horario argentino), con arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela y transmisión de Telefé, Fox Sports y Disney+ Premium. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real estará disponible en canchallena.com.

El Pincha es tetracampeón de América al igual que Flamengo y River, a los que superará en la tabla de ganadores si se consagra este fin de semana. Alcanzó dimensión continental durante la era de Osvaldo Zubeldía, cuando se convirtió en el primer equipo en conquistar tres ediciones consecutivas en 1968, 1969 y 1970, para luego levantar el trofeo por última vez casi 40 años después, en 2009.

El Verdão, por su parte, salió campeón tres veces e igualará al conjunto platense, a Flamengo y al Millonario si festeja en Uruguay.

Estudiantes campeón de la Libertadores 1968, tras vencer a Palmeiras: el DT Osvaldo Zubeldía y Carlos Salvador Bilardo, entre otros

Para obtener su primera estrella, Estudiantes venció, justamente, a Palmeiras, por 2 a 0 en el desempate. La final de esa edición se definió en un tercer encuentro en estadio neutral porque en la ida, en la Argentina, el local ganó 2 a 1, mientras que en la revancha, en Brasil, el club de San Pablo ganó por 3 a 1. Para erigirse como el mejor del continente por segunda vez derrotó a Nacional de Uruguay por 3 a 0 (1 a 0 como visitante y 2 a 0 como local).

El tercer título llegó gracias al triunfo por la mínima diferencia frente a Peñarol, producto de una victoria por ese resultado en la Argentina y un empate sin goles en Uruguay en la revancha. En 2009 festejó luego de ganarle a Cruzeiro por 2 a 1 en Belo Horizonte tras igualar 0 a 0 en la ida en La Plata. La gran figura de esa edición fue Juan Sebastián Verón, actual presidente de Estudiantes de La Plata.

Juan Sebastián Verón con el plantel de Estudiantes, luego de ganar la Copa Libertadores 2009 Archivo

La única final que perdió fue en 1971, cuando cayó ante Nacional de Montevideo por 2 a 0 en el desempate disputado en Lima, Perú, tras ganar 1 a 0 como local y caer por el mismo resultado como visitante.

Tabla de campeones de la Copa Libertadores

El máximo ganador del torneo es Independiente con siete vueltas olímpicas seguido de Boca con seis. Más atrás están Peñarol de Uruguay (cinco), River Plate, Estudiantes de La Plata y Flamengo (cuatro); mientras que seis clubes tienen tres estrellas cada uno: San Pablo, Palmeiras, Nacional de Uruguay, Gremio y Santos. Por países, la Argentina y Brasil tienen 25 Libertadores, Uruguay ocho; y Paraguay y Colombia tres cada uno.

Con Danilo como héroe, Flamengo derrotó a Palmeiras por la mínima diferencia y ganó la Copa Libertadores 2025 LUIS ACOSTA - AFP