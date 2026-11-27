MONTEVIDEO (enviado especial).- En Brasil hay un deporte muy popular que se llama fútbol. Y hay otro que está creciendo: jugar a adivinar de qué equipo es Leila Pereira. Especulan sus biógrafos que alguien que nació en un pueblito perdido del estado de Río de Janeiro, hermana de varones mayores hinchas de Vasco da Gama, jamás pudo haber elegido al Palmeiras, que quedaba allá en San Pablo, a 620 kilómetros de su casa. Hay otros que aseguran que su elección fue estratégica: la poderosa empresa que creó su marido buscaba introducirse en el fútbol y ahí estaba el Verdao, un gigante herido que necesitaba dinero. Ella no pierde tiempo en refutar leyendas: ahora mismo se para en en la puerta del hotel Hilton sobre sus tacos y saluda uno a uno a los jugadores cuando suben al bus para ir a entrenarse. Una cámara del club toma la escena: la protagonista es ella.

Hinchas de Palmeiras recorren la muestra de la Libertadores a cielo abierto en Montevideo EITAN ABRAMOVICH - AFP

Hay un largo viaje que une los puntos entre aquella incipiente periodista deportiva y esta mujer de 62 años que “no le tiene miedo a nada” y produjo la mayor revolución del fútbol brasileño de las últimas décadas hasta sentar a Palmeiras en el escaparate mundial. Tenía 18 años cuando en una fiesta de carnaval en Ipanema conoció a José Roberto Lamacchia, un señor de 40 que lideraba Crefisa, el gigante financiero de Brasil, un pionero en el crédito personal a empleados públicos, jubilados y pensionados, y que luego se extendió a empresas. Leila intentó abrirse paso en el mundo de la comunicación hasta que un día, ya abogada, unió su camino al que ahora cariñosamente llama “primer hombre” de Palmeiras: ella es la presidenta desde diciembre de 2021. “Palmeiras empezó a gustarme por mi marido y hoy puedo decir que soy más hincha del club que él”, dijo en una entrevista pocos días antes de asumir. E iniciar una transformación que hoy la sitúa por encima del capitán Gustavo Gómez en el ranking de idolatría del ranking de los “porcos”, como se llaman orgullosamente los hinchas que tiñen de verde la rambla soleada de esta ciudad, a la espera de la batalla del sábado ante Estudiantes.

Leila Pereira y una niña en una actividad de Palmeiras

En San Pablo, la prensa local insiste en dos señalamientos que incomodan a la “Tía Leila”. Uno es que Crefisa negoció primero con el San Pablo, precisamente, uno de los tres grandes de la ciudad, y que como no hubo acuerdo la empresa llegó con sus millones de reales a rescatar a Palmeiras en 2015, cuando el club había estado a punto de descender. La otra cruz es que la ayudaron a ordenar unos papeles que estaban desprolijos para que pudiera llegar a la presidencia del club. Cuentan que fue el expresidente Mustafá Contursi quien operó para que en los registros del club figurara la antigüedad como socia que Leila necesitaba para presentarse a las elecciones de noviembre de 2021. Ganó con el 88% de los votos y se plantó en el escenario: “Vengo a Palmeiras para sacarlo campeón del mundo. Es mi sueño y no me importa el tiempo que tarde. Lo voy a conseguir”. Ya concentraba el poder de las 12 empresas familiares, que empujaron el patrimonio de la señora por encima de los 800 millones de euros, según estimaciones de fuentes del sector.

Incluso hoy, ser una mujer en el machista mundo del fútbol sigue siendo un desafío de género: hay que demostrar todo el tiempo. Pero Leila no retrocede nunca: “¿Están más calmos ahora?”, desafió a los hinchas luego de un triunfo reciente, cuando llovían críticas por malos rendimientos. La expresión nació en su cuenta de Instagram, su canal de difusión preferido, en el que más de dos millones de seguidores la leen y ven a diario. Parece broma, pero no lo es: en el mejor momento de la historia del club, las recriminaciones de los fanáticos suelen ser habituales. Desde que ella irrumpió con el patrocinio de Crefisa en 2015, el Palmeiras conquistó 15 grandes títulos oficiales (cuatro Brasileiraos, dos Copas de Brasil, dos Copas Libertadores, una Recopa Sudamericana, una Supercopa de Brasil y cinco Campeonatos Paulistas), con los títulos continentales de 2020 y 2021 como máximo estandarte y a as puerta de protagonizar su quinta final de la Libertadores en siete temporadas.

Leila Pereira y Abel Ferreira construyeron una sociedad única en la historia de Palmeiras

En aquel desembarco, 11 años atrás, el club registraba una facturación de 351,5 millones de reales; diez años después, en el balance de 2025, alcanzó el récord histórico de 1.780 millones de reales en ingresos totales, un incremento del 406,4% durante el periodo, multiplicando su presupuesto por casi cinco. El efecto Leila brota por todos lados y vestirá de verde la mitad del estadio Centenario. “La gestión de Leila Pereira en el Palmeiras representa un ejemplo de modernización del fútbol brasileño. Existe una visión clara de revalorización de los principales activos del Palmeiras, como el estadio, las categorías inferiores y la marca, fortaleciendo al club tanto deportiva como institucionalmente. Es un modelo de gestión que merece ser observado y replicado por otras instituciones del fútbol brasileño”, le dice a LA NACION Moises Assayag, especialista en finanzas del fútbol y socio director de Channel Associados.

Palmeiras acumuló cifras multimillonarias en transferencias: superó los 2.500 millones de reales en ventas totales de jugadores a lo largo de la última década, de los cuales más de 2.100 millones procedieron de futbolistas formados en su cantera, conocidos como las “Crias da Academia”. Hubo operaciones naturalmente menores y otras emblemáticas como los traspasos de Endrick al Real Madrid (72 millones de euros), Estêvão al Chelsea (61,5 millones de euros), Allan al Manchester City (40 millones de euros) y Vitor Reis también al Manchester City (37 millones de euros).

“Leila Pereira no es noticia por ser una mujer al frente de un club centenario en un universo predominantemente masculino; es noticia porque, además, gana y convence. Hay método, cuentas saneadas y valentía para sostener un proyecto cuando la grada pide cabezas. El fútbol le exige el doble: al dirigente habitual se le cuestiona la gestión; a Leila también se le cuestiona el derecho a estar ahí. Y ella ha respondido de las dos únicas maneras que este entorno respeta: con resultados y autoridad. Pase lo que pase en Montevideo, ya ha elevado el listón, y quizá tardemos mucho tiempo en volver a tener a otra Leila Pereira en el mundo del fútbol, especialmente por aquí. Hoy, el club sudamericano que quiera competir necesita parecerse al Palmeiras que ella dirige”, analiza para LA NACION Reginaldo Diniz, CEO y socio fundador de la agencia End to End, empresa colaboradora en la gestión de Avanti y Palmeiras Pay.

Buena parte del éxito futbolístico se basa en la relación de Leila con el portugués Abel Ferreira, entrenador del club desde hace seis años. Son una sociedad que parece imposible de romper. La vez que el DT estuvo más cerca de irse, ella lo convenció de que lo mejor para él -y Palmeiras- era que siguiera. No son los aumentos sucesivos de salario que le fue otorgando, incluso cuando una montaña de petrodólares de Arabia Saudita lo tentaron, lo que lo hicieron cambiar de idea: fue simplemente ella. Una noche, luego de uno de los tantos grandes triunfos, la señora les dio pie a los que le dicen “Leiloca”: irrumpió en una conferencia de prensa de Ferreira para abrazarlo en público. “Es el mejor técnico de la historia del club”, dijo al micrófono. Y ya no tuvo sentido seguir adelante con la escena.

Leila en una celebración, con el verde como color predominante Alexandre Schneider - Getty Images South America

Con esa determinación logró establecer una especie de duopolio con Flamengo, el gigante carioca. Lo enfrenta año a año: a veces gana, como en la final de la Libertadores aquí mismo hace exactamente cinco años. A veces pierde, como el sábado pasado, cuando Fla le dio la vuelta olímpica en la cara en el remozado estadio paulista. Pero siempre lo enfrenta. Un mes atrás, cuando Flamengo llevó a la justicia su protesta contra Estudiantes por la inclusión de Marcos Rojo en la semifinal de la Libertadores, Leila no lo dejó pasar. “Es feo y ridículo. Eso es lo que le falta a este club: ponerse las sandalias de la humildad”, lo sacudió, temeraria. Se trata de la misma mujer que, al final, se ríe de la dosis de Palmeiras en sangre que tenga la gente que la rodea en el club. Una tarde, luego de una larga charla y ya con la cámara apagada, le preguntó de qué equipo era al periodista que acababa de entrevistarla: “De Corinthians”, le contó él. “Ah, no pasa nada. Tengo muchos funcionarios aquí que son de Corinthians”, arrancó ella. Y miró al costado para señalar a un asesor: “Este es mi gambazito”, se rio, utilizando el modo burlón con el que los hinchas rivales llaman a los de Corinthians.

Los de Vasco da Gama, de lo que acusan a la “Tía Rica”, son los cruzmaltinos. Justo el club que está a punto de comprar el hijo de su marido. Coincidencias.