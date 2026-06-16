Cuántos partidos invicta lleva la selección argentina, en la previa del debut mundialista

La selección argentina llega en alza al Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026, en el que intentará defender el título que ganó en Qatar 2022 y persigue el sueño de ser bicampeona al igual que Italia (Italia 1934 y Francia 1938) y Brasil (Suecia 1958 y Chile 1962). En más de 50 años, ningún equipo logró conservar la corona de torneo a torneo, por lo que el desafío parece supremo.

El equipo conducido por Lionel Scaloni disputó en los últimos tres años y medio, es decir después de la última Copa del Mundo, un total de 39 encuentros entre amistosos y eliminatorias sudamericanas, consiguiendo 31 victorias, cuatro igualdades y cuatro derrotas.

La última caída fue el 9 de septiembre del año pasado frente a Ecuador 1 a 0 como visitante en la última fecha de, justamente, el clasificatorio continental. El único tanto del encuentro lo anotó Enner Valencia.

Desde entonces, la Argentina jugó otros siete partidos y los ganó. El dato es que todos fueron amistosos y contra rivales de poca jerarquía, una constante que se repite en el ciclo de Scaloni porque la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) prioriza los ingresos económicos por sobre los oponentes de fuste. Le ganó a Venezuela 1 a 0, Puerto Rico 6 a 0, Angola 2 a 0, Zambia 2 a 1, Mauritania 4 a 0, Honduras 2 a 0 e Islandia 3 a 0.

En citas ecuménicas su última caída fue la recordada ante Arabia Saudita 2 a 1 en el debut de Qatar 2022.

La selección argentina jugó su último partido ante Islandia y se impuso en el amistoso 3 a 0 Todd Kirkland - Getty Images North America

Todos los partidos de la selección argentina después del Mundial Qatar 2022

2023

Argentina 2 – 0 Panamá — Amistoso.

— Amistoso. Argentina 7 – 0 Curazao — Amistoso.

— Amistoso. Argentina 2 – 0 Australia — Amistoso.

— Amistoso. Indonesia 0 – 2 Argentina — Amistoso.

— Amistoso. Argentina 1 – 0 Ecuador — Eliminatorias al Mundial 2026.

— Eliminatorias al Mundial 2026. Bolivia 0 – 3 Argentina — Eliminatorias al Mundial 2026.

— Eliminatorias al Mundial 2026. Argentina 1 – 0 Paraguay — Eliminatorias al Mundial 2026.

— Eliminatorias al Mundial 2026. Perú 0 – 2 Argentina — Eliminatorias al Mundial 2026.

— Eliminatorias al Mundial 2026. Argentina 0 – 2 Uruguay — Eliminatorias al Mundial 2026.

— Eliminatorias al Mundial 2026. Brasil 0 – 1 Argentina — Eliminatorias al Mundial 2026.

2024

Argentina 3 – 0 El Salvador — Amistoso.

— Amistoso. Argentina 3 – 1 Costa Rica — Amistoso.

— Amistoso. Argentina 1 – 0 Ecuador — Amistoso.

— Amistoso. Argentina 4 – 1 Guatemala — Amistoso.

— Amistoso. Argentina 2 – 0 Canadá — Copa América 2024.

— Copa América 2024. Chile 0 – 1 Argentina — Copa América 2024.

— Copa América 2024. Argentina 2 – 0 Perú — Copa América 2024.

— Copa América 2024. Argentina 1 (4) – 1 (2) Ecuador — Cuartos de final de la Copa América 2024.

— Cuartos de final de la Copa América 2024. Argentina 2 – 0 Canadá — Semifinal de la Copa América 2024.

— Semifinal de la Copa América 2024. Argentina 1 – 0 Colombia — Final de la Copa América 2024.

— Final de la Copa América 2024. Argentina 3 – 0 Chile — Eliminatorias al Mundial 2026.

— Eliminatorias al Mundial 2026. Colombia 2 – 1 Argentina — Eliminatorias al Mundial 2026.

— Eliminatorias al Mundial 2026. Venezuela 1 – 1 Argentina — Eliminatorias al Mundial 2026.

— Eliminatorias al Mundial 2026. Argentina 6 – 0 Bolivia — Eliminatorias al Mundial 2026.

— Eliminatorias al Mundial 2026. Paraguay 2 – 1 Argentina — Eliminatorias al Mundial 2026.

— Eliminatorias al Mundial 2026. Argentina 1 – 0 Perú — Eliminatorias al Mundial 2026.

2025

Uruguay 0 – 0 Argentina — Eliminatorias al Mundial 2026.

— Eliminatorias al Mundial 2026. Argentina 2 – 0 Brasil — Eliminatorias al Mundial 2026.

— Eliminatorias al Mundial 2026. Chile 1 – 2 Argentina — Eliminatorias al Mundial 2026.

— Eliminatorias al Mundial 2026. Argentina 1 – 1 Colombia — Eliminatorias al Mundial 2026.

— Eliminatorias al Mundial 2026. Argentina 3 – 1 Venezuela — Eliminatorias al Mundial 2026.

— Eliminatorias al Mundial 2026. Ecuador 1 – 0 Argentina — Eliminatorias al Mundial 2026.

— Eliminatorias al Mundial 2026. Argentina 1 – 0 Venezuela — Amistoso.

— Amistoso. Argentina 6 – 0 Puerto Rico — Amistoso.

— Amistoso. Angola 0 – 2 Argentina — Amistoso.

2026

Argentina 2 – 1 Zambia — Amistoso.

— Amistoso. Argentina 4 – 0 Mauritania — Amistoso.

— Amistoso. Argentina 2 - 0 Honduras — Amistoso.

— Amistoso. Argentina 3 – 0 Islandia — Amistoso.