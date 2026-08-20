Cuti Romero fue presentado en Atlético de Madrid y dijo que a Julián Alvarez lo ve “con ganas”

Después de cinco temporadas en Tottenham Hotspur, Cristian Cuti Romero, defensor campeón mundial en Qatar 2022, cambió de aire. Luego de varios días en la capital española, este jueves, finalmente, fue presentado en forma oficial como jugador de Atlético de Madrid. Sus desafíos, la presencia del entrenador Diego Simeone y su experiencia con la hinchada del equipo colchonero fueron algunos de los temas a los que se refirió Romero. Y, obviamente, también fue consultado sobre el tema que sacude al Aleti: la situación de Julián Alvarez.

Julian Alvarez entrenándose con sus compañeros de Atlético de Madrid mientras espera resolver su salida del club Alberto Gardin - ZUMA Press Wire DPA

Durante una rueda de prensa realizada en el auditorio del estadio Metropolitano, a Romero le consultaron sobre su compatriota, que está en conflicto con el club y tiene intenciones de emigrar cuanto antes. “Lo veo muy bien. Lo veo como siempre, es un chico con ganas de seguir haciendo goles, con ganas de divertir a la gente… Lo veo muy metido y eso me pone muy contento", expresó Romero, de 28 años, que utilizará el número 21 en el Aleti.

Julián Álvarez y Cuti Romero, compañeros en la selección argentina y, ahora también, en el Aleti HECTOR VIVAS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Atlético de Madrid debutó este miércoles en la Liga de España con un 2-0 ante el ascendido Málaga y presentó una formación inicial más propia de un amistoso de pretemporada que de comienzo del torneo oficial, con varios canteranos y suplentes que cubrieron las ausencias de los titulares que se irán insertando progresivamente. Entre las numerosas bajas hubo que anotar una muy especial, la de la Araña Alvarez, que se sumó a los entrenamientos el lunes 10. Su firme voluntad de ser transferido a Barcelona se contrapone con la postura de los dirigentes de no negociarlo, sobre todo al club catalán, al que consideran un rival directo. Se abrirían a escuchar ofertas de la Premier League o de Paris Saint Germain, pero a Barcelona solo lo dejarían por la cláusula de 500 millones de euros, que es otra manera de decir que no es negociable.

Cuti Romero sobre su compañero Julián

"LO VEO COMO SIEMPRE, MUY METIDO", dijo el Cuti Romero, en su presentación en el Atlético de Madrid, sobre Julián Álvarez, quien finalmente no ha salido del club colchonero en este mercado de pases.



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Este miércoles, Atlético dio a conocer las fotos oficiales de los integrantes del plantel. El retrato de Julián, adusto y contrariado, contrasta con el rostro radiante de la imagen de presentación de la temporada pasada. El otro frente abierto es cómo queda la relación entre el cordobés y los hinchas, quienes desde un principio le dieron afecto, incluso en los momentos que el gol se le negaba, y ahora se sienten defraudados por su insistencia para irse sin cumplir el contrato que lo une hasta 2030.

El contraste de las fotos de presentación de Julián Alvarez de una temporada a la otra

En el estadio Metropolitano no hubo manifestaciones ni banderas sobre Julián, salvo un insulto aislado en el final de un reducido grupo ultra que apenas se oyó y no tuvo eco en el resto de las tribunas. Consultado tras el partido por ese hecho puntual, el Cholo Simeone se puso del lado de los hinchas: “Soy muy respetuoso con nuestra gente”.

Un objetivo que se cumple

“Era un reto que me quedaba en la carrera. Dije que quería jugar en las tres ligas más importantes de Europa y estoy a punto de cumplirlo”, contó Romero, que llegó a España tras pasar por las ligas de Inglaterra (en Tottenham) e Italia (Genoa y Atalanta). El presidente de Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, presentó a Romero como “uno de los mejores centrales del panorama internacional”.

Cristian Romero fue presentado como nuevo jugador de Atlético de Madrid, en el auditorio del estadio Metropolitano Alberto Gardin - ZUMA Press Wire DPA

Y aportó: “Es un futbolista que derrocha coraje y corazón y, lo más importante, que es capaz de contagiárselo a sus compañeros”. Simeone, asimismo, dijo que Romero aportará “liderazgo, fortaleza, calidad, jerarquía, compromiso y pertenencia”.