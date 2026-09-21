Cuti Romero vs. Bellingham y un cruce picante en España: secuelas de Argentina-Inglaterra

Como si la rivalidad del derbi de la capital no fuera suficiente, el partido que Atlético de Madrid le ganó 2-1 a Real Madrid tuvo connotaciones picantes que vienen de arrastre del Mundial e involucran a dos jugadores de selecciones de lo más antagónicas: Argentina e Inglaterra. De un lado estuvo el temperamental y vehemente Cristian Romero y del otro, un volante ofensivo altanero, que no suele callarse cuando hay cruces verbales: Jude Bellingham.

Más allá del encono mutuo que ambos podrían profesarse desde que la Argentina eliminó a Inglaterra en la semifinal del Mundial, Romero y Bellingham protagonizaron un violento cruce a los 35 minutos del primer tiempo. El Cuti realizó un anticipo sobre Arda Güler y aceleró tras una pelota que se le fue larga; Bellingham, arrojándose al piso, llega un segundo antes al balón y recibe sobre la rodilla izquierda el planchazo del zaguero argentino. Un par de cuestiones a juzgar: si Romero no midió el riesgo de la entrada sobre el cuerpo del rival y la fuerza empleada en la misma.

La discusión entre Cuti Romero y Jude Bellingham

Tras ser convocado por el VAR, el árbitro Miguel Ángel Ortiz Arias sancionó al Cuti con una tarjeta amarilla, mientras todo Real Madrid reclamaba la expulsión. Desde ese momento, la tensión fue en aumento y las disputas verbales entre Romero y Bellingham se sucedieron y debieron interceder otros jugadores para separarlos.

En un momento, el ex-Tottenham le hizo el gesto al inglés de que se la pasaba llorando por el foul que le había cometido, y también señaló a Kylian Mbappé, que se hizo el desentendido. De acuerdo con las imágenes y registros de audio, Bellingham le respondió que él lloraba desde la final del Mundial.

Ojito al duelo entre el Cuti Romero y Jude Bellingham. 😤 pic.twitter.com/BaWWoNk3RY — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) September 20, 2026

En entredichos de este tipo, los jugadores enfrentados se enrostran los pergaminos para rebajar al otro. Bellingham le refregó al Cuti que ganó una Champions League y por respuesta recibió que cuando ganara una Copa del Mundo volviera a hablarle. Minutos después del encuentro que la Argentina le ganó a Inglaterra, mientras los jugadores del equipo de Lionel Scaloni festejaban, Bellingham se acercó y desde atrás le dio una cachetada en la nuca a Valentín Barco.

En cuanto a la brusca jugada que involucró a Romero y Bellingham de este domingo, el referí en un primer momento amonestó al futbolista de Real Madrid, no sancionaba al argentino. Inmediatamente recibió el llamado del VAR para advertirlo por “una confusión de identidad”. Frente al monitor, establece un diálogo con los oficiales de la cabina del VAR y queda en claro que el pisotón es del Cuti y que “el jugador del Madrid toca antes el balón”. Tras esa aclaración, Miguel Ángel Ortiz propone quitarle la tarjeta amarilla a Bellingham y mostrársela al Cuti. Desde el VAR le contestan “okey”. Nunca se evaluó una posible expulsión.

Tras el partido, Romero publicó en su cuenta en X un mensaje por el triunfo, acompañado por cuatro fotos con intervenciones suyas en el partido. El tenor de su escrito da cuenta de su rápida identificación con el Atlético de Madrid, donde los hinchas ya lo ven con pasta de cacique y referente, listo para ganarse el afecto.

Su mensaje también fue un tiro por elevación a José Mourinho [“Y que nadie quiera desviar la atención”], que se quejó airadamente contra el árbitro, ya que consideró que debieron ser expulsados Cuti y Kang-in Lee, que también tuvo una dura entrada contra un rival. El contenido en X: “Orgullo, esfuerzo y mucho corazón de este equipo. MADRID ES ROJIBLANCA. Aúpa Atleti siempre @atleticodemadrid. Y que nadie quiera desviar la atención, merecidisimoooooo +3”.

Orgullo, esfuerzo y mucho corazón de este equipo



MADRID ES ROJIBLANCA ♥️

Aúpa Atleti siempre @atleticodemadrid



Y que nadie quiera desviar la atención , merecidisimoooooo +3 pic.twitter.com/kPmGgvYvxK — Cuti Romero (@CutiRomero2) September 20, 2026

Dispuesto a no morderse la lengua con ningún tema, Romero también hizo una encendida defensa de Lionel Messi para que le den el Balón de Oro e hizo una velada acusación a Mbappé y Lamine Yamal, quienes hicieron declaraciones sobre sus merecimientos para obtener el premio. “Obvio que el Balón de Oro es para Messi, no hay otro como él, siempre lo digo. Seguramente que cuando él decida no jugar más, ahí sí habrá que ver a quién se lo dan, seguramente al jugador que tenga más marketing, un poco se trata de eso”,