Dani Olmo, futbolista de Barcelona, sobre el pase frustrado: “No entiendo lo del Atleti con Julián”

Luego de un sinfín de negociaciones, declaraciones, especulaciones y presiones, Julián Alvarez no podrá cumplir el sueño -al menos por ahora- de emigrar a Barcelona y seguirá en Atlético de Madrid, donde tiene contrato hasta junio de 2030. En conflicto con la dirigencia y repudiado por los hinchas colchoneros, el delantero de la selección argentina tendrá que convivir con un escenario espinoso y competir. Más allá de eso, muchos protagonistas del mundo del fútbol no comprenden por qué el club de Madrid no le permitió ser transferido a Julián.

Uno que lo expresó en público fue, precisamente, un futbolista del Barça y titular en la selección española campeona del mundo. Dani Olmo sentenció que “Julián es un gran jugador, un gran 9, uno de los mejores del mundo sin duda”.

Dani Olmo, futbolista de Barcelona y la selección española, no comprende por qué Atlético de Madrid no le permitió cumplir su sueño a Julián Joan Monfort - AP

Durante una visita a Terrassa, su lugar natal, al mediapunta de Barcelona le preguntaron si comprendía la férrea postura de Atlético de Madrid. “Entender, no lo entiendo. Al final, todos tenemos nuestros sueños. Yo creo que Julián también fue claro en ese aspecto. Él luchó por sus sueños, pero al final también hay otras situaciones externas que uno no puede controlar. En ese sentido, esa fue una, no hace falta ni decirlo. Pero la vida sigue. Esto no frena. A nosotros personalmente nos espera un año muy bueno, seguro, con mucha competencia, porque también los otros clubes se han reforzado muy bien, pero nosotros creo que tenemos plantilla de sobra para competir”, apuntó Olmo.

La advertencia del Aleti para el próximo mercado

El mercado de pases de verano finalizó en España y Julián no pudo marcharse del Aleti. La reincorporación del delantero a los entrenamientos después de varios días afuera de la dinámica convencional del equipo dirigido por Diego Cholo Simeone, debido a una “indisposición”, generó cierto alivio. Sin embargo, la situación seguirá alimentándose hasta el próximo mercado de transferencias.

Julián Alvarez entrenándose en Atlético de Madrid después de varios días de ausencia por una "indisposición" @atleticodemadrid

El club Colchonero no cambiaría su posición. “En el Atlético tienen claro que, cuanto más se repitan, más enconada será la situación con el equipo azulgrana. El conjunto madrileño envía el mismo mensaje que durante todo el mercado, para el Barcelona, el precio de la libertad de Julián Álvarez es la cláusula de 490 millones (de euros)”, publicó el diario Mundo Deportivo.

Julián Alvarez ya no tiene ganas de participar del proyecto futbolístico que lidera el Cholo Simeone, pero por el momento deberá seguir en el Aleti Alberto Gardin - ZUMA Press Wire DPA

El máximo mandatario del club rojiblanco, Miguel Ángel Gil Marín, dejó en claro la posición en sus últimas declaraciones. “¿Puede el Barça esperar un escenario más favorable en invierno, la próxima temporada o dentro de varias?“, se preguntó Mundo Deportivo. La respuesta es no. “Llevo más de treinta años en el mundo del fútbol, es mi palabra, de las pocas cosas que tengo. Estando yo, como CEO, no va a ser transferido al Barcelona, con toda seguridad”, señaló el dirigente colchonero durante el sorteo de la Champions League, hace una semana.