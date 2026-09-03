Darío Benedetto: golazo en el minuto 100 para la victoria de Barcelona de Guayaquil ante Independiente del Valle

Regresó de una lesión luego de tres semanas sin jugar, pero le alcanzaron 12 minutos para demostrar que está hecho para anotar en partidos importantes y que sabe bien de qué se trata ser parte de la historia en el fútbol. Es que Darío Benedetto llevó a Barcelona de Guayaquil a una celebración para el recuerdo, porque marcó el tanto del triunfo cuando faltaban apenas 2 minutos ante Independiente del Valle (2-1), por la fecha 28 de la Liga Pro de Ecuador, y le cortó una racha que ostentaba desde 2024.

El delantero argentino, que estaba sin acción por un desgarro y que le dijo al staff médico que no estaba pleno, pero que quería colaborar con el equipo, marcó su octavo gol de la temporada en la última acción del tiempo añadido, tras una asistencia de Erik Mendoza, y le permitió a Barcelona ascender al quinto puesto, con 42 puntos.

Golazo de Benedetto

La reacción alocada de los comentaristas ante el bombazo de derecha que explotó el arco de Independiente del Valle permite comprender la magnitud del gol de Benedetto para el fútbol de Ecuador: “Golazo, golazo, golazo del Pipa que volvió. El guerrero de acero ha resucitado, no hay lesión que lo frene. Es un verdadero bombardero del área”.

Benedetto marcó el tanto de la victoria que le puso fin al invicto que Independiente del Valle mantenía desde 2024 en el estadio de Barcelona, con 17 partidos sin caídas. “Fuimos mejores y justos ganadores. Estamos felices de haberle podido quitar el invicto a Independiente que es el mejor equipo del campeonato. En lo personal, estoy contento porque vengo de pasar quince días fuera. El profe me preguntó cómo estaba y le dije que al trote, pero estoy”.

Y agregó: “Sabemos que estamos en deuda con la gente, pero con esta victoria podemos trabajar más tranquilos y corregir aquellos errores que estábamos cometiendo. Estamos enfocados en mejorar, por suerte pudimos hacerlo en esta encuentro tan importante. Siento que, de esta manera, vamos por un buen camino”.

A SEGUIR CUMPLIENDO 🤩💛 || Declaraciones de Daría Benedetto, delantero de #BarcelonaSC, tras el triunfo ante #IDV:



"Estamos en deuda con la gente y con nosotros mismos en cuanto al juego, Erick hizo un buen partido, ojalá pueda seguir así porque es importante para nosotros".… pic.twitter.com/N88PjCytE9 — Ecuagol (@ECUAGOL) September 3, 2026

Además, el delantero argentino, insistió que más allá de no estar completamente recuperado está dispuesto a aportar cuando el técnico Pablo Trobbiani lo necesite. “Estoy para sumar, para cuando el DT quiera, me siento bien. Me necesitaban para este partido y dije: ‘Yo juego’”.

Benedetto recuperó la confianza en Barcelona, donde acumula 8 goles y cortó una racha negativa de dos años sin marcar, porque antes del primer gol en Guayaquil ante Técnico Universitario, el 21 de febrero de este año, antes había marcado con la camiseta de Boca, ante Tigre el 5 de febrero de 2024. “Llevaba dos años sin poder convertir, llegué a Ecuador y me estoy sintiendo muy cómodo y contento. En lo individual, siempre es positivo para un delantero poder convertir y sumar para la confianza”.

Esta victoria de Barcelona es un buen paso para meterse en el hexagonal principal del campeonato ecuatoriano e Independiente del Valle continúa con amplia ventaja en la cima al sumar 68 unidades.