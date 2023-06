David Moyes: el ‘pichón de Ferguson’ gritó campeón como DT a los 60 años y festejó con un baile especial; fue la revancha del “equivocado”

escuchar

El fútbol suele despertar emociones diversas. En hinchas, en jugadores, en entrenadores. Y muchas veces sorprende cuando muestra a protagonistas que se manejan por la línea del perfil bajo bailando al compás de la música en medio del vestuario. Dejándose llevar por la emoción de lograr un campeonato, sensación única, indescriptible. Y más si se consigue luego de varios años. Eso se vio en David William Moyes, DT de West Ham en las celebraciones de este miércoles, luego de que su equipo supere en la final a Fiorentina de Italia por 2-1. Primero se lo observó bailando con una cerveza en la mano, luego dejando la lata para poder alzar sus dos brazos por encima de la cabeza y seguir al compás de la música. Los jugadores le hacían el coro de fondo.

“He tenido una carrera muy larga en el fútbol y no he tenido muchos momentos como este. No son muy habituales. Esto es genial. Hemos ganado la competición invictos, lo cual es increíble. El año pasado solo perdimos en semifinales”, dijo Moyes, y agregó en declaraciones a BT Sport: “Es el mejor momento de mi carrera. Ganar en el último minuto, no pasa muy a menudo. Te puede pasar en contra, pero lo de hoy es una sensación increíble. Esta competición ha sido muy bonita, los jugadores han estado fantásticos”.

😎 David Moyes sabe ganar títulos, pero también divertirsepic.twitter.com/GCSRta39Hb — BeSoccer (@besoccer_ES) June 8, 2023

Moyes tiene 60 años y está en West Ham desde el 29 de diciembre de 2019, con contrato vigente hasta el 30 de junio de 2024. Tocó el cielo con las manos luego de conquistar la Conference League con el conjunto inglés. Además tuvo la curiosidad de que no bien terminó el partido festejó con su ídolo. ¿Quién es? Su padre, David Moyes Sr. No bien se consumó el título, abrazó a su padre, le colgó la medalla de campeón y se sacó una foto con él. Detalles de una persona especial. Moyes lo miraba desde chico a su padre trabajar como director técnico en escuelas universitarias, en Drumchapel Aficionados.

David Moyes lo disfrutaba a su manera. Todavía no se había disputado la final de la Conference League que luego ganaría su West Ham, pero sentía que era el momento de dar el golpe arriba de la mesa. Había estado en diferentes partidos decisivos y trascendentales, pero como analista de la comisión técnica de la UEFA. “Es un poco surrealista. Llegar y tener tu propio vestuario en una instancia así, es una gran emoción. Tuve una carrera muy buena desde que empecé a dirigir a los 35 años (en 1998, en Preston). Más de mil partidos, algunas finales, algunos ascensos, pero este es el momento más importante de mi carrera”, había dicho en la previa del duelo que se disputó en el Eden Arena de Praga.

David Moyes, DT de West Ham, conquistó su primer título internacional como entrenador con la Conference League 🏆 ¿Qué hizo apenas ganarla? Abrazar a su padre, colgarle la medalla de campeón y sacarse una foto con él. ❤️⚽pic.twitter.com/dGQ8uXnUU4 — VarskySports (@VarskySports) June 8, 2023

Fue el segundo trofeo que logró Moyes como entrenador, el primero había sido con Manchester United, en la Community Shield 2013. West Ham, que finalizó en el decimocuarto puesto de la Premier League y en su plantel también cuenta con el argentino Manuel Lanzini, celebró su tercer título continental en su cuarta final europea, también ganó la Recopa de Europa 1964-65 (perdió la definición de la edición 1975-76) y la Copa Intertoto 1998-99.

“Para ser entrenador durante tanto tiempo como lo hago yo, evidentemente algo bien haces. Igual yo siempre miro para adelante. Siempre digo que los mejores años están por llegar”, sostuvo un eufórico Moyes. West Ham le puso fin a 58 años de espera para alzar un trofeo europeo gracias a Jarrod Bowen, quien anotó a los 90 minutos para asegurar una victoria por 2-1 sobre Fiorentina.

“Es lo que siempre se dice, uno quiere anotar en el último minuto el tanto del triunfo. Y lograrlo frente a estos hinchas es algo que casi te da ganas de llorar”, dijo Bowen a la televisora BT Sport. “Teníamos un sueño. No habíamos tenido la mejor temporada, yo incluido. Pero hacer lo que hemos hecho por estos hinchas... para darles este momento me hace sentir en la luna”, dijo el héroe del título después de haber levantado el segundo título europeo para el equipo londinense y el primero desde la vieja Copa Europea de Ganadores en 1965.

Vladimir Coufal celebra con el DT David Moyes tras ganar la Europa Conference League luego de vencer en la final a Fiorentina de Italia por 2-1 Agencia AP - AP

West Ham se impuso de manera invicta y el triunfo le otorgó también a los Hammers un boleto para la próxima Europa League. “Yo he tenido una larga carrera en el fútbol y no hay muchos momentos así”, repitió David Moyes, técnico cuya continuidad parecía en riesgo esta campaña, en momentos en que el equipo sufría cerca de la zona de descenso.

El vínculo con Ferguson

El último escocés en ganar una competencia de la UEFA había sido Alex Ferguson, quien conquistó en 2008 su segundo título de la Champions League con el Manchester United. Justo con Sir Alex lo une una historia particular, ya que Ferguson había elegido a Moyes como su sucesor en el Manchester United, pero la experiencia no llegó al año de duración.

David Moyes, DT de West Ham, con el volante Declan Rice y los festejos del día después ante sus hinchas tras la obtención de la Conference League Agencia AFP - AFP

Había firmado un contrato por seis años, pero Manchester United despidió a Moyes el 22 de abril de 2014, diez meses después de haber reemplazado a Ferguson. El técnico que estuvo once años en Everton había sido elegido por el propio Ferguson para que lo reemplazara tras dirigir al equipo por más de 26 años. Un grupo de hinchas pedía su salida: habían logrado subirse a un aeroplano y desplegaron una bandera durante un partido de Manchester United contra Aston Villa de la Premier, que rezaba “Wrong One-Moyes Out” (”El equivocado, Moyes afuera”), en relación a una frase publicitaria del club que proclamaba que Moyes era “el elegido”.

Moyes recordó en enero de 2023 cómo fue la elección de Ferguson y cómo se lo transmitió, según reprodujo el sitio Onefootball: “Estábamos con mi esposa en una joyería de Manchester, sonó el teléfono: Dije ‘oh, maldita sea, es Alex al teléfono’, y pensé ‘oh, él va a querer a uno de mis jugadores o yo tomaré a uno de sus jugadores’. Él dijo, ‘¿dónde estás? Ven a mi casa cuando puedas, ¿quieres?’. Le dije a mi esposa: ‘No puedo hacerlo así, estoy en jeans’, no podría ir a Sir Alex con un par de jeans puestos, ¡no hay manera! Así que pensé, ‘¿qué voy a hacer? ¿Voy a Marks & Spencer’s y compro un par de pantalones antes de ir a Sir Alex?’. Ella dice que siga adelante como estaba. Así que dejé mi esposa en el centro comercial y conduje hasta la casa de Sir Alex. Entré, él dice ‘¿quieres una taza de té?’ y le dije que sí. Y él dijo: ‘Me retiro y tú eres el próximo entrenador del Manchester United’. Sin entrevista, sin decirme, sin decir ‘¿te gustaría ser?’, solo ‘Me retiro’, y casi me resbalo porque obviamente nadie sabía que Sir Alex se retiraba. Nadie lo sugirió ni pensó en ello. Y en cierto modo dije, ‘sí, está bien’. No iba a rechazar, o no pensé que iba a decir que no o incluso podría saber que estaba en una posición para decir que no. Se dio así. Volví a subir al auto, conduje de regreso al centro comercial, busqué a la esposa, la puse en el auto y le dije: ‘Soy el nuevo DT de Manchester United’. Y ella dijo: ‘¡Vete a la mierda, otra vez tu hablando tonterías’!”, recordó Moyes entre risas.

David Moyes, dando indicaciones como DT de West Ham en la final ante Fiorentina; el recuerdo curioso de cuando lo llamó Ferguson para ser el sucesor suyo en Manchester United Agencia AP - AP

El ciclo de Moyes al frente de Manchester United, con 49 partidos , fue el tercero más corto en la historia del club, delante del de Walter Crickmer (con 43 partidos como DT, de 1931 a 1932) y de Lal Hilditch, con sólo 33, entre octubre de 1926 y abril de 1927. Según el sitio Bendito Fútbol fue, además, la primera vez desde el 6 de noviembre de 1986 que el club despidió a un técnico. Pero Moyes tuvo revancha y gritó campeón casi diez años después ahora como conductor de West Ham. Hasta le sacó una sonrisa a Ferguson cuando lo vio bailar con una cerveza en la mano.

Lo mejor de West Ham en la final